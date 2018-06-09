罹癌農夫種西瓜養家滯銷 球友用新台幣幫助下架

2018-06-09 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



雲林男子呂榮騰羅患舌癌，靠種西瓜養活家人，因滯销處境困頓。平常在高雄中正籃球場球的球友聽聞，大家決定認購100顆大西瓜。呂榮騰昨天將西瓜運抵高雄，大家幫忙卸下大西瓜，讓球場散發滿滿的愛心。

中正籃球場有10面棚架，從早到午夜熄燈前都有民衆打球。一群常在上午打球的球友，組成球會，會長是71歲的張水源，陸續有100多名球友加入，從18歲到7旬都有，每天至少維持40多人在球場上鬥牛。

呂宗騰11年前罹患舌癌第三期，舌頭部分切除，長期接受治療，連話都說不清楚。為養家活口，種西瓜維生。最近西瓜盛產，銷售不易，呂家人生活陷入困頓，亟待善心人士伸援手。球友邵自立看到媒體報導，發動認購愛心大西瓜活勤，沒想到愛心活動發起没幾天，100顆大西瓜被認購一空。在球塲負责清潔工作的莊謹安、邱美惠，市議員黄柏霖聽說後也共襄盛舉。

昨天上午呂榮騰駕駛滿載大西瓜的貨車，從雲林出發，10點駛進中正球場。正在打球的球友一擁而上，幫忙把西瓜抱下車。呂景騰不停地向每個人點頭説「謝謝」。