新北要改新門牌 祭出12.5萬邀稿競圖票選

2018-06-08 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



新北市自民國85年起全面換發門牌迄今已有22年，今年計畫全面換發門牌，為突顯城市特色，舉辦新式門牌設計競圖甄選活動，競賽獎金12.5萬元及豐富票選獎品，歡迎民眾參賽。

民政局長江俊霆表示，門牌是民眾辨識地址的重要標示，升格後各家戶1樓門牌以「區」字貼紙，遮蔽原「鄉、鎮、市」行政區位置，是改制初期的權宜措施，惟改制迄今7年餘，因多處「區」字貼紙脫落或褪色、或因風吹日曬雨淋，降低辨識功能，因此計畫於年底前分批換發新式門牌，總面數將達159萬面之多。

江俊霆說，新式門牌除了符合易於辨識，為突顯新北市的特色與創意，決定公開徵稿，廣邀各界人士及青年學生參加競圖徵選，再由市民朋友票選，找出最代表新北市的門牌新樣貌，展現城市的新活力。

凡設籍並居住中華民國境內之個人皆可參加，作品採網路上傳方式收件，收件時間為107年6月16日至107年7月15日。

競圖評分標準分為「網路投票」佔30%，「專業評選」佔70%，「網路投票」 期間為107年7月16日至107年7月31日，由設籍新北市的市民投票，選出前20名進入「專業評選」，再依內容主題、構圖意象、實際應用等項目選出優勝者，頒發獎金及獎座，總獎金高達12.5萬元，前3名分別可獲5萬、3萬、1萬元之獎金，第4-10名每人各5000元獎金。

活動詳情及報名簡章下載，請上「新北市新式門牌設計競圖甄選活動」官網查詢，網址：https：// www.houseno.com.tw 。