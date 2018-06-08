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北市綠竹筍季登場 美食饗宴、一日農夫體驗快報名

2018-06-08 08:15聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台北市綠竹筍產季正式登場，產發局結合北市農會、地區農會及筍農，舉辦美食饗宴、買筍及採筍體驗。北市產發局表示，希望藉由一系列活動，讓更多民眾參與，品嚐到綠竹筍的鮮甜好滋味。

產發局長林崇傑表示，綠竹筍有綠寶石的美稱，台北市近郊的山區都有生產。今年綠竹筍季系列活動在木柵、士林、北投、內湖、景美、南港、大安、松山、中山等地區農會，及筍農、市農會、北市府合力規劃下，將於21日舉行首屆優質綠竹筍評鑑比賽。

此外，22日舉辦木柵綠竹筍千人饗宴趣，所有料理都以木柵區的綠竹筍為材料，現場烹調出各式菜餚，讓大家品嚐木柵綠竹筍的鮮嫩風味。限量100桌，即日起開放報名，可電洽木柵區農會2939-8021轉214。

北市生產的綠竹筍種植於沙質壤土，口感及質地較為纖細，每年都造成搶購風潮。本周末起至8月26日，每周六、日在花博農民市集展售鮮甜綠竹筍，所有綠竹筍都是當天現採，絕對新鮮好吃。

筍農也分享選購的秘訣，外觀要選擇牛角形狀、色澤金黃色，底部要大且呈現白色，才是新鮮摘採的綠竹筍。最重要的是綠竹筍尖端不能是青綠色，拿起來重量感覺扎實、沒有中空，這樣的綠竹筍一定好吃。綠竹筍洗淨後可以用電鍋蒸熟，或是放入鍋中加水淹過竹筍，直接以瓦斯爐煮20分鐘再放涼，可以保存1個禮拜，不會影響味道及口感。

北投、士林、南港、景美及木柵區農會則將進行為期3個月、共30梯次的綠竹筍園一日農夫生態體驗，歡迎有興趣的民眾逕行以電話向各農會報名。

台北市農會總幹事蘇光正（左起）、常務監事鄭明圳、產發局長林崇傑宣告竹筍產季開始。...
台北市農會總幹事蘇光正（左起）、常務監事鄭明圳、產發局長林崇傑宣告竹筍產季開始。記者莊琇閔／攝影
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