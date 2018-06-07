有繳錢沒自來水用 平溪居民怨繳了20年

2018-06-07 20:00 觀天下 記者馮啟強／平溪報導



平溪區薯榔里雖然有自來水管路，但是卻因為環境因素導致沒水可用，但是每個月的基本費還是要繳，民眾抱怨不已。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 平溪區薯榔里的一坑地區，長期以來都是使用簡易自來水，雖然有自來水管路，但是卻因為環境因素導致沒水可用，但是每個月的基本費還是要繳，民眾表示，費用已經繳了20年，這次水公司正在進行舊管線汰換工程，希望未來加壓站可以順利加壓，讓這裡的民眾有自來水可以用。

平溪區薯榔里一坑地區，因為地勢較高，而原本的自來水管線老舊，擔心加壓會爆管，因此20年來大家都是使用簡易自來水，但是到了夏季枯水期，大家還是沒有水可以用。

里長潘隆裕表示，這裡的民眾沒有自來水用，但是每個月的基本費還是要繳，讓里民覺得很不合理。

最近自來水公司也在這裡進行舊管線汰換工程，未來或許就有自來水可以用了。里長潘隆裕表示，有了新管線，讓原本沒有裝設的民眾也想新設水表，但是卻遇到要自行負擔挖路費等相關經費，動輒裝一個水表要4萬到5萬，甚至還有一戶要負擔到20幾萬，讓居民大喊吃不消。

居民陳寶榮表示，已經20年沒自來水可用了，每個月還要繳基本費真的很不合理，如果不繳還要臨櫃去辦停水一年，然後每年都要再去辦一次，不然就會被拆水表，不過，也盼望這次的管線汰換後，加壓站可以順利加壓，這樣才能根本解決自來水問題。