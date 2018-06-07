親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

分不出心得跟評論？青少年如何增進評論功力？

有繳錢沒自來水用 平溪居民怨繳了20年

2018-06-07 20:00觀天下 記者馮啟強／平溪報導

平溪區薯榔里雖然有自來水管路，但是卻因為環境因素導致沒水可用，但是每個月的基本費...
平溪區薯榔里雖然有自來水管路，但是卻因為環境因素導致沒水可用，但是每個月的基本費還是要繳，民眾抱怨不已。 圖／觀天下有線電視提供
分享
平溪區薯榔里的一坑地區，長期以來都是使用簡易自來水，雖然有自來水管路，但是卻因為環境因素導致沒水可用，但是每個月的基本費還是要繳，民眾表示，費用已經繳了20年，這次水公司正在進行舊管線汰換工程，希望未來加壓站可以順利加壓，讓這裡的民眾有自來水可以用。

平溪區薯榔里一坑地區，因為地勢較高，而原本的自來水管線老舊，擔心加壓會爆管，因此20年來大家都是使用簡易自來水，但是到了夏季枯水期，大家還是沒有水可以用。

里長潘隆裕表示，這裡的民眾沒有自來水用，但是每個月的基本費還是要繳，讓里民覺得很不合理。

最近自來水公司也在這裡進行舊管線汰換工程，未來或許就有自來水可以用了。里長潘隆裕表示，有了新管線，讓原本沒有裝設的民眾也想新設水表，但是卻遇到要自行負擔挖路費等相關經費，動輒裝一個水表要4萬到5萬，甚至還有一戶要負擔到20幾萬，讓居民大喊吃不消。

居民陳寶榮表示，已經20年沒自來水可用了，每個月還要繳基本費真的很不合理，如果不繳還要臨櫃去辦停水一年，然後每年都要再去辦一次，不然就會被拆水表，不過，也盼望這次的管線汰換後，加壓站可以順利加壓，這樣才能根本解決自來水問題。

平溪停水聯合新聞網

相關新聞

北市府推減塑卻發狗便袋 遭諷刺一點也不環保

2018-06-07 19:54

汐止中興橋人行道磚破 天天有人踢跌

2018-06-07 20:00

汐止議員認購香蕉 助蕉農也做愛心

2018-06-07 20:00

鐵漢柔情 汐止警分局長帶頭捐熱血

2018-06-07 20:00

清淨家園好辛苦 瑞芳志工怨遊客亂丟

2018-06-07 19:59

1280月票預算案遭暫擱 北市議長：市府應尊重法令

2018-06-07 19:38

大彎北罰住戶不罰建商？柯文哲：有案例就處理

2018-06-07 16:44

6月8日世界海洋日 環團倡議建立「永續海鮮標章」

2018-06-07 16:38

影╱貢寮海祭6月會前賽、7月登場 今公布卡司

2018-06-07 15:11

宜蘭唯一加氣站月底收攤 瓦斯車得到台北加氣

2018-06-07 14:55

北市公車站無線上網 明年擬增至1000處

2018-06-07 14:11

淡水新市鎮部分停電1小時 台電解釋：是更換變壓器

2018-06-07 13:30

上帝沒把我帶走 身障者：那就好好活下來

2018-06-07 07:54

李婉鈺直播深夜美食 微露酥胸性感介紹雲林滷肉

2018-06-07 06:53

北市公車司機要薪擬罷駛 柯文哲狀況外

2018-06-07 00:09

鹼粽摻硼砂 新北驗出1件 函辦業者

2018-06-07 00:07

暑假來淘金 「礦山」探險隊招人

2018-06-06 23:54

寵物女教官 教狗狗規矩

2018-06-06 23:25

雷射測速槍秒抓違規 月底上路

2018-06-06 23:08

科技抓超速 雙北將採平均速率

2018-06-06 23:06

全校學生都是豎琴手 瑞湖學童開心學習

2018-06-06 20:53

鄧家基赴海峽論壇未被唱名 柯文哲：需查證

2018-06-06 19:44

溪床掏空沒水用 三芝農民陳情盼改善

2018-06-06 19:06

淡水志工、大學生齊努力 包3200顆肉粽送弱勢

2018-06-06 19:05

汐止郵局進駐保長坑 為免交通危險要調號誌　

2018-06-06 19:04

新北市規劃沙崙文創 地方反彈要海水浴場

2018-06-06 19:03

瑞芳明燈路三段全面改善 地方盼一次做好

2018-06-06 19:01

海峽論壇北市府遭矮化？柯文哲：對等尊嚴是一定要的

2018-06-06 17:53

不敢批評習近平？ 柯文哲：大家都知道不用多講

2018-06-06 17:53

北市欠公車司機近5億加班費柯文哲傻眼 議員：不用選了

2018-06-06 17:23

花2萬買2千斤香蕉 新北議員周勝考發起捐發票送蕉

2018-06-06 16:55

都更中心攜手寶紘建設 邁進公辦都更一哩路

2018-06-06 13:09

劉曉波銅像設市府廣場？ 柯文哲：會請示中央

2018-06-06 08:25

翡翠水庫降雨量30年最低 北水處籲節約用水

2018-06-06 08:14
看更多

熱門文章

李婉鈺直播深夜美食 微露酥胸性感介紹雲林滷肉

2018-06-07 06:53

中部下午13:30萬安演習 外出最高罰15萬元

2018-06-07 07:47

熊爬屋頂！嘉義沒陸客 觀光酒店照開搶國旅

2018-06-07 07:54

台中下午萬安演習 外國人有了這張就免緊張

2018-06-07 09:22

羅文嘉臉書：查！誰是拆除礁溪天主堂的禍首？

2018-06-06 22:04

3種原因讓蘭嶼農地都要裝門窗！成島上農田奇景

2018-06-07 10:44

高市增設違規照相機！這5個路口本月中旬啟動

2018-06-07 12:38

影╱赴餐會男友突下跪 基隆東岸商場浪漫求婚記

2018-06-07 09:44

竹市慈雲路「智慧交通道路」將啟動 減少100秒旅行時間

2018-06-06 22:34

17歲女「牽豬哥」 種豬乖乖聽指令

2018-06-06 23:51

台中最狂測速桿進帳2.6億 警：3理由讓它稱「王」

2018-06-07 17:49

注意！台中市十大吸金測速桿公布 第一名月收280萬

2018-06-07 16:02

1面告示牌 遊覽車不敢越天池

2018-06-06 23:12

基隆老味道迷人 影視劇組取景最愛懷舊市立醫院

2018-06-07 11:05

嘉中畢業生做了這件事 感動學校

2018-06-07 16:46

科技抓超速 雙北將採平均速率

2018-06-06 23:06

南部全淪陷 台南今年首例日本腦炎確診

2018-06-07 16:15

轟動全台「借屍還魂」主角辭世 捐款遺愛人間

2018-06-07 16:35

對抗海洋汙染 嘉義縣組成英雄聯盟淨灘淨海

2018-06-07 11:05

影╱貢寮海祭6月會前賽、7月登場 今公布卡司

2018-06-07 15:11

北市公車司機要薪擬罷駛 柯文哲狀況外

2018-06-07 00:09

好綠呀！中市單元2電梯綠化別墅群聚

2018-06-07 07:47

知本大停電 兇手抓到了！ 台電：白蟻惹的禍

2018-06-06 22:43

桃園市府周遭斷電3分鐘 查到鳥惹禍

2018-06-06 23:36

台南校長遴選成派任？ 市府：過程嚴謹 有2名校長連任未果

2018-06-06 23:47

基隆安樂區議員4女參選爆炸 民進黨今公布徵召連淑慧

2018-06-07 19:55

桃市爭取中豐交流道有譜 利多激勵青埔中壢房產

2018-06-07 17:51

雷射測速槍秒抓違規 月底上路

2018-06-06 23:08

客運烏賊車排黑煙基隆市開罰 基隆客運不合格率3成

2018-06-07 16:44

涂醒哲：穿衣服改衣服 鐵高工程拚如期如質完工

2018-06-07 16:17

高雄新站融合舊車站成新地標 慶祝鐵路節 邀鐵道迷參觀

2018-06-06 22:22

影／漫步雲霧和山林間品茗 阿里山夏季森林茶會

2018-06-07 08:30

順應民意 台中停車收費將縮短時段

2018-06-06 23:35

「諸羅樹蛙」的一大步 今天到嘉市議會耍萌

2018-06-07 11:48

被政府方案卡關少年津貼斷炊 牧師娘臉書求援

2018-06-07 14:11

高雄海洋文化及流行音樂中心工程 搶先曝光

2018-06-07 16:42

生雞糞造成環境汙染 花蓮西瓜農簽拒用宣言

2018-06-07 16:38

寵物女教官 教狗狗規矩

2018-06-06 23:25

解決「高資低用」 桃園衛所護理師年薪平均加11萬

2018-06-06 23:42

上帝沒把我帶走 身障者：那就好好活下來

2018-06-07 07:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top