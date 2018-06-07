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吳音寧緊張口誤「總統就是我們中華人民...」

2018-06-07 17:00聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

台北市農產公司總經理吳音寧下午在市議會備詢時，回應議員怎麼認識蔡英文總統？吳音寧一時口誤脫口說：「總統就是我們中華人民，就是我們...」，隨即發覺說錯話，把低下頭來說不出話來。稍後才再補充說，自己比較拙於應對議會這樣的場合。在旁的台北市市長柯文哲一度為她捏一把冷汗。備詢後，回到休息室時像似掩面掉淚。隨後，吳音寧受訪時表示，沒有擦眼淚，但事實上是比較緊張。

台北市農產公司總經理吳音寧備詢時，一時口誤脫口說：「總統就是我們中華人民，就是我...
台北市農產公司總經理吳音寧備詢時，一時口誤脫口說：「總統就是我們中華人民，就是我們...」，在旁的台北市市長柯文哲為她捏一把冷汗。記者黃義書/攝影
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台北市農產公司總經理吳音寧備詢時，一時口誤脫口說：「總統就是我們中華人民，就是我...
台北市農產公司總經理吳音寧備詢時，一時口誤脫口說：「總統就是我們中華人民，就是我們...」，在旁的台北市市長柯文哲為她捏一把冷汗。記者黃義書/攝影
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台北市農產公司總經理吳音寧備詢後，回到休息室時像似掩面掉淚。訪時表示，沒有擦眼淚...
台北市農產公司總經理吳音寧備詢後，回到休息室時像似掩面掉淚。訪時表示，沒有擦眼淚，但事實上是比較緊張。記者黃義書/攝影
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台北市農產公司總經理吳音寧備詢時，一時口誤脫口說：「總統就是我們中華人民，就是我...
台北市農產公司總經理吳音寧備詢時，一時口誤脫口說：「總統就是我們中華人民，就是我們...」，在旁的台北市市長柯文哲為她捏一把冷汗。記者黃義書/攝影
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台北市農產公司總經理吳音寧備詢時，一時口誤脫口說：「總統就是我們中華人民，就是我們...」，在旁的台北市市長柯文哲為她捏一把冷汗。記者黃義書/攝影
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台北市農產公司總經理吳音寧備詢後，回到休息室時像似掩面掉淚。訪時表示，沒有擦眼淚...
台北市農產公司總經理吳音寧備詢後，回到休息室時像似掩面掉淚。訪時表示，沒有擦眼淚，但事實上是比較緊張。記者黃義書/攝影
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台北市農產公司總經理吳音寧備詢後，回到休息室時像似掩面掉淚。訪時表示，沒有擦眼淚...
台北市農產公司總經理吳音寧備詢後，回到休息室時像似掩面掉淚。訪時表示，沒有擦眼淚，但事實上是比較緊張。記者黃義書/攝影
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台北市農產公司總經理吳音寧備詢時，一時口誤脫口說：「總統就是我們中華人民，就是我...
台北市農產公司總經理吳音寧備詢時，一時口誤脫口說：「總統就是我們中華人民，就是我們...」，在旁的台北市市長柯文哲為她捏一把冷汗。記者黃義書/攝影
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吳音寧柯文哲蔡英文

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