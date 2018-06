影╱貢寮海祭6月會前賽、7月登場 今公布卡司

2018-06-07 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



陽光沙灘、音樂、比基尼!2018新北市貢寮國際海洋音樂祭今天公布卡司,蕭敬騰為首的獅子合唱團、大馬音樂人黃明志及入圍金曲獎的茄子蛋、董事長樂團都會登台表演,6月15日起將連辦3天會前賽,參賽者年齡最小11歲、最大62歲,顯示追逐音樂的夢想不限年齡。市府預估今年可能有40萬到50萬人參加。

國內音樂盛事第18回貢寮海祭訂今年7月27日到29日登場,主題「18樂」希望帶給樂迷更豐富多元的原創音樂。市府觀光旅遊局今天辦首場記者會,茄子蛋、董事長樂團和去年海祭冠軍火燒島成員到場,茄子蛋現場演唱近期主打的「浪子回頭」,吸引不少民眾駐足欣賞。

今年共159個樂團角逐「海洋獨立音樂大賞」,通過初選30強6月16日到18日分別在PIER5大稻程碼頭、淡水漁人舞台及淡水捷運站後廣場辦3場會前賽,樂迷可提早前往欣賞。