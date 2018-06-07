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影╱貢寮海祭6月會前賽、7月登場 今公布卡司

2018-06-07 15:11聯合報 記者施鴻基╱即時報導

陽光沙灘、音樂、比基尼！2018新北市貢寮國際海洋音樂祭今天公布卡司，蕭敬騰為首的獅子合唱團、大馬音樂人黃明志及入圍金曲獎的茄子蛋、董事長樂團都會登台表演，6月15日起將連辦3天會前賽，參賽者年齡最小11歲、最大62歲，顯示追逐音樂的夢想不限年齡。市府預估今年可能有40萬到50萬人參加。

國內音樂盛事第18回貢寮海祭訂今年7月27日到29日登場，主題「18樂」希望帶給樂迷更豐富多元的原創音樂。市府觀光旅遊局今天辦首場記者會，茄子蛋、董事長樂團和去年海祭冠軍火燒島成員到場，茄子蛋現場演唱近期主打的「浪子回頭」，吸引不少民眾駐足欣賞。

今年共159個樂團角逐「海洋獨立音樂大賞」，通過初選30強6月16日到18日分別在PIER5大稻程碼頭、淡水漁人舞台及淡水捷運站後廣場辦3場會前賽，樂迷可提早前往欣賞。

海祭首日邀請入圍金曲獎的茄子蛋、原子邦妮、宋念宇及台灣饒舌品牌代表「顏社」和「人人有功練」參加，蛋堡壓軸；第2天海洋獨立音樂大賞決賽樂團演出，大馬歌手黃明志壓軸；最後1天「厭世少年」、愛爾蘭The City and Us、日本ROOKiEZ is PUNK’D、泰國Slot Machine及BOXING、董事長樂團、的獅子合唱團開唱。

貢寮海洋音樂祭7月底登場，部分直播主也會參加。記者施鴻基／攝影
貢寮海洋音樂祭7月底登場，部分直播主也會參加。記者施鴻基／攝影
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台灣重量級音樂盛事貢寮海洋音樂祭7月底登場。記者施鴻基／攝影
台灣重量級音樂盛事貢寮海洋音樂祭7月底登場。記者施鴻基／攝影
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貢寮海洋音樂祭7月底登場，部分直播主也會參加。記者施鴻基／攝影
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貢寮愛爾蘭

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