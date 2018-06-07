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北市公車站免費Wi-Fi 拚年底前達900站

2018-06-07 13:30聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市府前年起陸續於信義、南京路公車專用道主要車站建置4G智慧面板，方便民眾觀看公車路線、到站狀況、天氣等動態資訊，還提供免費4G無線網路（Wi-Fi），至今已完成115站；公共運輸處今天指出，今年有廠商有意與市府合作再增建13站，若加上資訊局建置公車站免費無線上網的計畫，北市年底前將有900站可提供免費Wi-Fi服務。

北市前年起陸續於公車站擴建4G智慧面板，如今信義、南京公車專用道各公車站都已設置，共115站，所提供的免費Wi-Fi服務也累積有105萬人次使用，其中還有50站由建置廠商額外提供悠遊卡餘額查詢服務。

公運處表示，4G智慧面板裝設計畫採公開招標方式進行，一站建置成本約30到40萬元，但由廠商自費建置設備及負責後續清潔維運，並向市府繳交權利金，廠商建置及養護經費則可依契約規定，透過面板播放動、靜態廣告，以廣告收益來折抵支出。

公運處指出，今年也規畫持續擴建4G智慧面板，目前已有廠商願意與市府合作再增建13站，另外，資訊局也規畫於900處公車站新增Taipei Free免費Wi-Fi，預估年底前，北市3000多個公車站中會有900站提供免費Wi-Fi服務，明年則會突破1000站。

北市現有115個公車站建置4G智慧面板並有免費4G無線上網服務，年底預計要增加到...
北市現有115個公車站建置4G智慧面板並有免費4G無線上網服務，年底預計要增加到900站提供免費無線網路服務。圖／北市公運處提供
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