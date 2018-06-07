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柯文哲倡少用塑膠製品 實踐無塑新生活

2018-06-07 11:46聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

台北市長柯文哲上午出席「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會，宣導減少使用一次性塑膠製品，呼籲企業與各界一起實踐永續無塑新生活。

台北市長柯文哲上午出席「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會。記者楊萬雲/攝影
台北市長柯文哲上午出席「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會。記者楊萬雲/攝影
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台北市長柯文哲上午出席「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會。記者楊萬雲/攝影
台北市長柯文哲上午出席「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會。記者楊萬雲/攝影
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台北市長柯文哲（中）上午出席「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會。記者楊萬雲...
台北市長柯文哲（中）上午出席「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會。記者楊萬雲/攝影
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柯文哲

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