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上帝沒把我帶走 身障者：那就好好活下來

2018-06-07 07:54聯合報 記者王敏旭╱即時報導

劉品吟在居家就業就服員積極媒合，獲得打字工作室工作機會。圖／新北勞工局提供
劉品吟在居家就業就服員積極媒合，獲得打字工作室工作機會。圖／新北勞工局提供
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身障者劉品吟因服用藥物，造成精神恍惚從6樓住家摔落，導致頸椎第5節損傷，從此不良於行，面對龐大經濟壓力，幸好透過社工轉介勞工局媒合居家打字工作，劉品吟說「既然上帝沒有把我帶走，我就應該為自己和家人好好活下來」。

40歲劉品吟曾在營造業擔任會計，離婚後不慎摔傷，出院後無處可去，回到前婆家與女兒同住，但面對經濟壓力，和常與家人發生爭吵，又行動不便與醫療氣切，鎮日將自己關在家裡。

劉品吟說，當時一整年沒外出，甚至有輕生念頭，僅剩稍稍能舉起的右手，卻用來生氣摔東西，直到女兒再也不和她說話，才意識到應重新振作。

新北勞工局接獲轉介，委託脊髓損傷潛能發展中心，提供劉品吟居家就業服務，進行職業與生活重建，包括肌耐力練習、操縱電動輪椅、搭乘低底盤公車外出。面對重重挑戰，她思考著未來的路該怎麼辦。

歷經一年時間，劉品吟成功獲得打字工作室的工作機會，在家裡就可接案打字。她說，雖然收入不能完全負擔生活開銷，至少感受到存在價值。

勞工局長許秀能說，居家服務方案針對中、重度以上脊髓或肢體損傷者，透過重建並協助尋找企業提供工作與訓練機會，目前已協助56名身障朋友進入職場讓身障者有更多就業機會。

劉品吟(右)在居家就業就服員媒合，獲得打字工作室工作機會。圖／新北勞工局提供
劉品吟(右)在居家就業就服員媒合，獲得打字工作室工作機會。圖／新北勞工局提供
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身障者勞工局社工

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