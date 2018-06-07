上帝沒把我帶走 身障者：那就好好活下來
身障者劉品吟因服用藥物，造成精神恍惚從6樓住家摔落，導致頸椎第5節損傷，從此不良於行，面對龐大經濟壓力，幸好透過社工轉介勞工局媒合居家打字工作，劉品吟說「既然上帝沒有把我帶走，我就應該為自己和家人好好活下來」。
40歲劉品吟曾在營造業擔任會計，離婚後不慎摔傷，出院後無處可去，回到前婆家與女兒同住，但面對經濟壓力，和常與家人發生爭吵，又行動不便與醫療氣切，鎮日將自己關在家裡。
劉品吟說，當時一整年沒外出，甚至有輕生念頭，僅剩稍稍能舉起的右手，卻用來生氣摔東西，直到女兒再也不和她說話，才意識到應重新振作。
新北勞工局接獲轉介，委託脊髓損傷潛能發展中心，提供劉品吟居家就業服務，進行職業與生活重建，包括肌耐力練習、操縱電動輪椅、搭乘低底盤公車外出。面對重重挑戰，她思考著未來的路該怎麼辦。
歷經一年時間，劉品吟成功獲得打字工作室的工作機會，在家裡就可接案打字。她說，雖然收入不能完全負擔生活開銷，至少感受到存在價值。
勞工局長許秀能說，居家服務方案針對中、重度以上脊髓或肢體損傷者，透過重建並協助尋找企業提供工作與訓練機會，目前已協助56名身障朋友進入職場讓身障者有更多就業機會。
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