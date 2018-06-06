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台北市校校有冷氣？ 北市府：10月進行普查

2018-06-06 18:34聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北的夏天愈來愈熱，今年5月高溫就屢創紀錄，創下38度高溫。 台北市議員王欣儀下午在議會總質詢要求由市府投入資源加裝冷氣，達到「校校有冷氣吹」的政策目標，北市副市長林欽榮表示將階段性進行，10月普查，協助綠建的建築師和供電技師也會進場。

王欣儀說，現在中午炎熱時段，在有裝電扇的國小教室裡，仍隨時可測到33度以上的高溫，濕度為65%~73%的酷熱環境，她要求北市府可依據國民教育法第8-1條，「國民小學及國民中學設備基準，由中央主管機關定之。直轄市或縣（市）主管機關亦得視實際需要，另定適用於該地方之基準，報中央主管機關備查。」，北市府可依本市實際狀況及需求，在原中央基準上增訂冷氣為基本設備，並發函教育部備查，以徹底解決根本問題。

王欣儀指出，市府應立即發函給目前尚未裝設冷氣的78所學校，由市府負擔經費，讓學校儘速找技師就電源改善部份評估需求、經費及進行設計規劃等工作，並致力爭取在最短的時間內，讓所有學校能完成第一期的電源改善工作，裝設冷氣。

對於議員的請求，市府傾向先改善校園綠建築，林欽榮說，會朝裝冷氣這目標進行，把校園綠建化，全面裝冷氣前和台電談判做能源改善，目標是降低溫度三度以下， 冷氣則是最後手段。柯文哲也說，再給市府一點時間，相關計畫市府會做滾動式修正。

因應氣候變遷、都會區熱島效應顯著，台北市府決定修改規定，並為國中小教室全面裝設冷...
因應氣候變遷、都會區熱島效應顯著，台北市府決定修改規定，並為國中小教室全面裝設冷氣，改善學習環境。 記者杜建重／攝影
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