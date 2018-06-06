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大稻埕博物館7月開張 29處私房景點限定開放

2018-06-06 18:42中央社 台北6日電

從徒步導覽起家、基地在大稻埕的「台北城市散步」，7月推出徒步導覽路線升級版的「大稻埕博物館」，將走入29處私宅、傳統老店倉庫、匠師工作室，深度了解大稻埕的歷史風華。

「台北城市散步」的創辦人、執行長邱翊，生在大稻埕、長在大稻埕，曾在旅行社工作的他，2015年將徒步導覽打造成一門專業的生意，至今已在整個北台灣規劃出250條導覽路線，主題十分有創意，包括萬華與中山區的情色文化、清晨的批發市場、神鬼西門町、古蹟自燃系列等。

在今天「大稻埕博物館」的宣告記者會上，邱翊說，因本身生活住居在大稻埕，加上這些年徒步導覽的經驗，發現了很多大稻埕的故事，「在我心中，大稻埕就是一座沒有圍牆的巨大博物館。過去導覽都是行走在街區裡，看看建築物外觀，沒有什麼機會走進那些很有故事的店家、私宅，策劃『大稻埕博物館』，就是希望讓大家更深入了解大稻埕」。

「大稻埕博物館」中，有獨家開放的29處私房空間，包括匠師工作室、傳統老店、軒社廟宇、私宅等，加上6場講座；參與的民眾，購票後可以選擇想參訪的空間，由各空間主人親自解說。

像是走進「黃長生中藥行」，第二代經營者黃秀蓁將分享中藥手工製作過程、迪化街的中藥批發歷史；走入日治時代就存在、身為台灣第一批西藥藥商的「太和堂」，藉著保存良善的藥房單據、藥品用具等，將了解西藥在台的發展史；走訪北管軒社「靈安社」的倉庫，將親見百年錦旗、樂器與道具。

邱翊說，在一般老街觀光走向夜市化、表面化的刻板形象時，希望「大稻埕博物館」能讓大稻埕的歷史與人文風貌更活現，「除了我們的導覽團隊，這些鄰居的熱心加入，是最大的特色」。

「大稻埕博物館」自7月6日開始，連續3個週末在大稻埕街區裡登場，詳情可上「台北城市散步」官網查詢。

大稻埕博物館中藥

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