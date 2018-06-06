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台北市市政總質詢 王欣儀機器人格鬥PK柯文哲

2018-06-06 18:27聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

市議員王欣儀今天在市政總質詢與市長柯文哲透過現場機器人格鬥賽PK方式，呼籲柯文哲應具體且務實的面對「機器人教育」問題，並幫助相關產業發展，打造台北市成為機器人科技城市「北市機器人教育別再落後」！

王欣儀指導柯文哲如何操作機器人互相格鬥PK。記者徐兆玄／攝影
王欣儀指導柯文哲如何操作機器人互相格鬥PK。記者徐兆玄／攝影
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王欣儀與柯文哲今天在市政總質詢時操作機器人互相格鬥PK。記者徐兆玄／攝影
王欣儀與柯文哲今天在市政總質詢時操作機器人互相格鬥PK。記者徐兆玄／攝影
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柯文哲格鬥賽王欣儀

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