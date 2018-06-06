力挺陳佩琪 柯P誇：她是有個性的人

2018-06-06 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



不滿三立政論節目《54新觀點》日前播出時，部分來賓在節目上質疑台北市長柯文哲申報財產不實，名下多了2千萬元不明來源財產，柯文哲的太太陳佩琪委託律師發函，限三立7日內在《聯合報》等三大報擇一登報道歉、捐款，否則將採取法律行動，還說自己是具有公民權的成年人，雖是有婚姻關係存在，但提告是本人的權力，無須徵得先生柯文哲的同意。

對此，柯文哲今也透過臉書力挺陳珮琪，強調太太很有個性，她本來就是一個獨立的人，所以提告跟寫臉書也不需要自己同意。

柯文哲說，這件事情要從去年世大運結束後說起，從那時候開始，一直有關於自己的不實新聞出來，每天晚上的政論節目再來討論這些假新聞。抹黑抹紅整整快要一年了，要回應，也不知如何回應。不回應，變成是默認。

舉例來說，世大運閉幕時的黑衣人沒收場內觀眾的台獨旗幟，但場內維安是憲兵和國安局負責的，這些都不是台北市長直接管轄的，結果政論節目持續罵了一個多月。之後國安局發了一篇新聞稿，說明場內維安的憲兵是國安局指揮的，和北市府警察局無關，但之前罵成這樣，一篇小小的聲明根本沒人看。

柯文哲說，還有節目拿張照片出來，把黃向羣議員的哥哥黃向成當成辛旗（胡錦濤的助理），影射自己去中國大陸做什麼賣台事業，其實當時還在台大醫院當醫生，實在沒時間也沒能力搞什麼兩岸事務。甚至還有節目拿出一張5百萬的小吃店收據，指控我們選舉帳目不清，最後才說那個是道具，根本提不出任何證據。

柯文哲表示，最誇張的是，有節目說「郭（郭台銘）柯配」要參選2020年總統副總統，「我到目前為止沒有跟郭台銘見過面，怎麼會有這種新聞？」

柯文哲強調，面對假新聞、真指控，我們也有發聲明澄清，但人家根本不理會，繼續在節目上說謊造謠。「這次講到我們家的財務，不小心被陳佩琪看到，只能算電視台運氣不好，因為我們家的錢都是她在管的，所以她會跳出來，連很久沒開的臉書都重啟了。」