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劉曉波銅像設市府廣場? 柯P：會請示中央

2018-06-06 08:25聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

諾貝爾和平獎得主劉曉波去年7月逝世，民運人士吾爾開希日前宣布，將在下月13日於市府廣場公園舉辦劉逝世周年紀念會，現場還將臨時設置2.5公尺的劉曉波雕，盼於活動後在現場「永久安置」，引發熱議。

對此，台北市長柯文哲在議場備詢時直言，這已超過北市府管轄範圍，會請示中央。

吾爾開希日前宣布，將募款鑄造劉曉波雕像，並在市府前廣場公園落成。據了解，該雕像由林文德文化藝術推廣協會、雕塑家鄭愛華承製，屆時應會捐贈三座青銅像，分別是劉曉波像、一個空椅，以及書本的雕刻。

不過台北市議員黃向羣在市政總質詢時表示，自由民主人權是普世價值，自己對劉曉波也沒有意見，不過公共藝術品若沒有在地連結、沒有和我們一樣的生命歷程，沒有居民共識，僅僅透過市府審議，這個設置的理由很薄弱，要求市府嚴格審議。

黃向羣質疑，為什麼這個銅像是要放在北市府廣場，為什麼不是國父紀念館、不是中正紀念堂，不是總統府、不是故宮，是不是就是因為北市府的審查標準太低。

黃向羣表示，劉曉波如果要樹立銅像，他的重要性在哪裡，和台灣的連結性在哪裡，若是很重要，為什麼不是放在總統府，台灣可以放的地方太多了，應該要注意在地的連結性，以及和台北市民有沒有高度共識。

黃向羣強調，民間要捐贈公共藝術品，應該要嚴格審視，不識好人你在做，壞人也是你在做，否則不僅是劉曉波，南非著名的反種族隔離革命家曼德拉也可以進台北市，但民眾不一定有共識。

對此，北市府公園處長黃立遠表示，尚未收到任何相關申請案件，不過對方確實有詢問，已和對方說一切循法令程序來申請。

柯文哲坦言，這比較超過北市府範圍，會請示中央，請教看看怎麼處理。

劉曉波柯文哲總統府

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