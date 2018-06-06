翡翠水庫降雨量30年最低 北水處籲節約用水

2018-06-06 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



今年台灣降雨量偏低，梅雨鋒面至今未現，翡翠水庫管理局報告指出，今年3到5月累積的降雨量僅佔歷年同期平均的38%，是30年來最低。不過，目前翡翠水庫蓄水率還有有52％，評估大台北地區在今年8月底前無缺水危機。

翡管局表示，將密切注意水情變化，審慎水庫運轉操作，每日滾動檢討水情並嚴控放水量，並24小時排班輪值人員，伺機進行人工增雨作業。

台北自來水處為鼓勵民眾節約用水，持續推出家戶節水到府服務，推出「節水體驗車」。市長柯文哲出席揭幕典禮時表示，翡翠水庫蓄水率降到52%算是低點，但跟其他水庫比起來算好了，因為石門水庫是30%、曾文水庫更低，只剩 4.3%。今年梅雨季沒有下太多的雨，所以現在還要等颱風來，不過颱風什麼時候來還不可知，而且是否帶來雨量也不確定，這個就麻煩了，所以還是有缺水的危險，這時候就要靠大家節約用水。

北水處前年7月起推出家戶節水到府服務，到用戶家中協助檢視水表、馬桶查漏及裝設省水龍頭，截至今年5月底止已服務1萬1329戶，年節省水量61.3萬噸，相當於幫每戶每年節省552元。