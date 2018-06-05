新北市照顧服務徵才 77歲阿公也來找工作

2018-06-05 20:35 聯合新聞網 記者黃宥嫺／新北報導



新北市政府就業服務處「中高齡、部分工時及長照服務聯合徵才活動」，77歲的楊姓阿公也來找工作，希望幫助更多同年紀的朋友。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 年紀不是問題，而是職場新優勢！新北市政府就業服務處今（5）日在市府6樓大禮堂舉辦「中高齡、部分工時及長照服務聯合徵才活動」，邀請30家廠商，提供超過1000個工作機會，77歲的楊姓阿公也來找工作，希望能在養老中心工作，幫助更多同年紀的朋友。

就業服務處副處長羅伊佑表示，台灣邁向高齡化社會，照顧服務的人力需求量大增，不管是政府力推的長照2.0政策，或是提高中高齡勞動參與率一直是勞工局努力的方向，近期成立「中高齡者職場續航中心」，希望強化中高齡勞動力運用，同時促進中高齡工作者穩定就業。

此外，就服處也提供「職場學習及再適應」、「僱用獎助」等就業促進方案協助求職者順利就業，針對照服產業也有「照顧服務員就業獎勵」，希望吸引更多人從事照服產業，補足人力缺口。

活動現場求職者十分踴躍，其中有一位民國30年出生的楊姓阿公，已經77歲的高齡，他說，曾做過清潔工，這場徵才活動是從親朋好友的口中得知，才來參與面試。

楊姓阿公表示，年紀不是問題，有工作，就開心，希望能在養老中心做事，幫助更多與他同年紀的朋友，走出家庭，有經濟能力外身體還更健康。

副處長羅伊佑指出，本次參與的廠商共釋出337個兼職職缺，含括門市、餐飲、清潔與居服員等職務，時薪從140元至233元不等，其中秀泰影城更釋出了超過百名的影城計時服務員；照服業的廠商包含蕭中正醫療體系、恩主公醫院與清福養老院等9家廠商，共釋出106名照服(居服)員的職缺，此外，現場更設有「中高齡心理及健康促進專區」，經統計到場約550人次，廠商擬錄用187人，初步媒合率41%。

如欲了解活動的相關資訊，可上新北市人力網或撥打就業服務處免付費電話：0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人解答。