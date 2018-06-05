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北市南機場都更沈寂多時 今年拚都計變更

2018-06-05 08:10聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市南機場整宅都更案討論多年，北市府決定修訂都市計畫，新方案上網公展，擬調整更新單元的建蔽率、建築基地面積，盼提高都更誘因，北市都更處預期今年完成都市計畫變更，至於何時動工暫無時程規劃。

南機場整宅分成一、二、三期，共計7個更新單元，總戶數超過1500戶，都更整合大不易。市長柯文哲上任後宣布啟動公辦都更，隨著中繼住宅沒著落、忠義國小廢除等議題，都更遲遲沒實質進展，直到柯任期最後一年，都市計畫變更才有譜。

根據北市府規劃，擬將第1個更新單元做示範點，範圍中2棟建物戶數分別為80戶、263戶，建物中間的計畫道路，將變更成可建築基地，增加新建物量體；至於容積率維持不變，建蔽率從45％放寬至50％，未來都更後樓地板面積須回饋30％給市府。

都更處表示，目前一、三期已成立更新會，住戶自主性高，雖然不會比照斯文里公辦都更，由北市府自己擔任實施者，但透過都市計畫變更，增加都更誘因，未來會從旁協助住戶推動都更，以及招商找營造廠。

至於南機場整宅都更案何時推動？都更處表示，預計今年完成都市計畫變更，以及全區更新計畫，但何時動工暫無時程，會積極協助更新會，且南機場整宅沒有航高限制，周邊又有捷運萬大線站點，預估未來招商會順利。

不過，地方人士認為，市府優先推動的第1個更新單元，2棟建物所有權人的土地持份面積不同，恐造成整合不易，若北市府不提升容積率，恐怕很難推動，希望北市府是玩真的。

北市府公共住宅委員會上擺出南機場整宅公辦都更模型。圖／報系資料照
北市府公共住宅委員會上擺出南機場整宅公辦都更模型。圖／報系資料照
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台北市2016年通過《北市公辦都更實施辦法》。圖／報系資料照
台北市2016年通過《北市公辦都更實施辦法》。圖／報系資料照
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都更南機場都市計畫

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