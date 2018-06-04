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北部萬安演習今13:30登場 這兩棟樓首度選為演習地點

與基層親近 柯文哲與丁守中由前後任民政局長帶路

2018-06-04 07:24聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台北市長選舉足鼎立局勢底定。隨著選舉型態改變，競選方式也慢慢從傳統大型造勢晚會，轉變為參選人主動到地方出擊。丁守中近來由曾任民政局長的黨部主委黃呂錦茹陪同，逐一拜會里長，柯文哲也由民政局長藍世聰安排，私下到各里辦公室與基層互動，形同前後任民政局長比拚。

一名藍營市議員表示，黃呂錦茹曾經擔任8年民政局長，與里長相熟，而且她的作風向來事必躬親，有別於過去黨部主委風格。丁守中曾擔任大選區立委，選區包括北投、士林、信義、松山、內湖、南港等半個台北市，也當過北市黨部主委，基層經營並非完全陌生。

藍營人士表示，以往區里的的固本會議，因為時代轉變，來的人三三兩兩，已經流於形式，對選舉助益不大。丁守中在上次立委選舉不敵吳思瑤挫敗後，也開始改變給人「硬梆梆」的學者印象，到各里參加活動時更有親和力，連伏地挺身也照作。

柯文哲上次選舉時，對基層里長完全陌生，營造網路及年輕世代高人氣當選後，積極補足過去欠缺的基層實力。他持續舉辦里長座談會，與里長對談後，甚至自己還跑到當地會勘，並協助改善。另外，各里每年有30萬元里鄰建設服務經費，過去限制嚴格，但柯上任後放寬彈性，由里辦公處依需要自行運用，贏得許多里長支持。

中山區一名親綠里長表示，不只柯文哲要連任，里長在這次選舉中同樣要爭取連任，柯文哲對里長的要求多能配合，也就是幫里長作政績。因此雖然他在市議員部分挺綠，市長則會挺柯。

上周柯文哲到訪的老師里里長許宮銘表示，他臨時接到藍世聰電話，表示市長跑行程要到里辦休息也嚇一跳，本來柯還要自己帶便當去吃，他趕快叫太太煮一鍋米粉，柯文哲毫無架子坐下和大家一起吃，後來聽說柯也到其他里辦「休息」。柯文哲周五到黎忠里參加石頭湯公開活動，待記者離開後又返回里辦，聽取里長反映黎忠市場的問題。

姚文智團隊目前沒有具民政系統資歷的幕僚，因此多搭著民進黨議員的活動，接觸基層與里長。民進黨北市黨部也規畫，23日將舉辦大型造勢晚會，全市黨籍議員、里長及黨工幹部都將出席，營造大團結氣勢。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹(左)陪同國民黨台北市長參選人丁守中(中)拜會基層里長...
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹(左)陪同國民黨台北市長參選人丁守中(中)拜會基層里長。圖／國民黨北市黨部提供
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市長柯文哲(左)由民政局長藍世聰(右)安排，私下到各里辦公室聽取里長的市政意見。...
市長柯文哲(左)由民政局長藍世聰(右)安排，私下到各里辦公室聽取里長的市政意見。圖／北市大同區老師里辦公處提供
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柯文哲丁守中

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