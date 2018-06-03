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瘖啞婦比手畫腳賒30元乾麵 自己忍餓讓住院夫果腹

時力新北市議員參選人 聲援消防遊行

2018-06-03 17:05聯合報 記者施鴻基╱即時報導

「不能盲目上戰場」時代力量新北市議員參選人曾柏瑜、陳志明、張祐銓今天下午和消防員工作權益促進會、台灣移工聯盟等組織在勞動部前，抗議4月28日桃園敬鵬大火造成6名消防員、2名移工死亡後，內政部、勞動部、環保署等行政部門卻未修正相關政策。　

曾柏瑜、張祐銓和陳志明到場聲援消防員與移工。上周他們也曾要求新北市消防局補足第一線消防人員的裝備，避免憾事再發生。　

曾柏瑜説，每次重大意外發生，都不是單一因素，消防員額、設備不足、移工勞動條件嚴峻、工會組織率低落及資方、政府「拚經濟」卻犧牲環境、勞工權益，都需要整體通盤檢討，相關單位應出面回應。

曾柏瑜、張祐銓和陳志明到場聲援消防員與移工。圖╱攝自曾柏瑜臉書
曾柏瑜、張祐銓和陳志明到場聲援消防員與移工。圖╱攝自曾柏瑜臉書
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消防員移工勞動部

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