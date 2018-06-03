時力新北市議員參選人 聲援消防遊行

2018-06-03 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



「不能盲目上戰場」時代力量新北市議員參選人曾柏瑜、陳志明、張祐銓今天下午和消防員工作權益促進會、台灣移工聯盟等組織在勞動部前，抗議4月28日桃園敬鵬大火造成6名消防員、2名移工死亡後，內政部、勞動部、環保署等行政部門卻未修正相關政策。

曾柏瑜、張祐銓和陳志明到場聲援消防員與移工。上周他們也曾要求新北市消防局補足第一線消防人員的裝備，避免憾事再發生。