蘇貞昌指升格後體育成績一落千丈 體育處：基準不同

新北市市長參選人蘇貞昌今出席「社會力體育界茶會」時，以體育人自居，大嘆「台北縣」升格「新北市」後，經費大增1000億，體育成績卻一落千丈，直言，運動事要由了解運動、愛運動的人來做，才會不一樣。強調改建體育場所設備開始，推動全民運動，「必須要從機會面、政策面，方方面面配合，才能培養出好的體育人才。」

新北市體育處表示，升格後，運動成績比較基準不同，有的縣市合併了，就難比較；至於體育場館，新北市推動運動，也蓋8所運動中心。

蘇貞昌細數當年執政台北縣縣長時，要求一校一特色、一培養，便在三重厚德國小蓋社體操館，後來2005年東亞運、市大運體操金牌選手全出自厚德國小體操隊。蘇再指，永和秀朗國小則發展游泳隊，

蘇貞昌自認是體育人，「台大時是橄欖球校隊。」站在體育人角度思考，不如讓選手在練習時讓他多吃點，讓選手在出去比賽時能順利點；同時也指出，運動選手職業生命短，如果退下來後沒人照顧，縱然再有天賦，身邊的人也會認為體育這條路沒前途。

蘇強調當年台北縣政府經費只有700億，到現在新北市政府雖有1700億，但體育成績卻節節敗退，「當年都拿總統獎，現在一路從總統獎變副總統獎、再變成行政院長獎。」笑虧乾脆自己頒獎好了。