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逆流划龍舟5.5公里 柯文哲勉學子：這是真實人生

2018-06-03 10:17聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市長柯文哲昨天擔任祭江祈福的主祭官，首次下水划龍舟，今早他出席各級學校畢業生市長獎頒獎典禮，在致詞時分享說，昨天幕僚沒有是先跟他說要划5.5公里，「我還以為是去比畫一下，划50公尺就可以上來了」，結果船一推，「怎麼推到湖中間去了？」最慘是從要洲美碼頭划到大佳河濱公園龍舟碼頭，那是逆流，划到一半，心裡就開始很想罵人，可是這就是真實人生。

柯以自己的經驗對學生說，當你在河中央，離岸邊兩側至少都100公尺以上，罵幕僚也沒有人聽得到，只能咬緊牙關繼續划；在真實人生中，所謂競爭力最後還是要靠自己，因為沒有人可以替你過你自己的生活，自己總要單獨面對問題。

因應水岸台北2018端午嘉年華將在6月16至18日登場，昨日市府先在台北洲美里屈原宮舉辦點睛祭江大典，為系列活動祈福，由柯文哲擔任主祭官，迎奉水仙尊王從屈原宮踩街至洲美碼頭，龍舟點睛後更上船祭江。

台北市體育局昨日有幕僚表示，柯文哲在有5年參賽經驗的大佳龍舟隊陪同下划完全程，一共划了1個多小時，前頭漲潮比較好划，後半段退潮等同逆流，又遇到逆風，有一點吃力，因為距離航程很久，大家划一下就休息一下再繼續划。

台北市長柯文哲（右三）昨天出席洲美端午龍舟季龍舟點睛暨祭江大典，首次划龍舟。 記...
台北市長柯文哲（右三）昨天出席洲美端午龍舟季龍舟點睛暨祭江大典，首次划龍舟。 記者林伯東／攝影
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碼頭柯文哲大佳河濱公園

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