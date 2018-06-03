逆流划龍舟5.5公里 柯文哲勉學子：這是真實人生

2018-06-03 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨天擔任祭江祈福的主祭官，首次下水划龍舟，今早他出席各級學校畢業生市長獎頒獎典禮，在致詞時分享說，昨天幕僚沒有是先跟他說要划5.5公里，「我還以為是去比畫一下，划50公尺就可以上來了」，結果船一推，「怎麼推到湖中間去了？」最慘是從要洲美碼頭划到大佳河濱公園龍舟碼頭，那是逆流，划到一半，心裡就開始很想罵人，可是這就是真實人生。

柯以自己的經驗對學生說，當你在河中央，離岸邊兩側至少都100公尺以上，罵幕僚也沒有人聽得到，只能咬緊牙關繼續划；在真實人生中，所謂競爭力最後還是要靠自己，因為沒有人可以替你過你自己的生活，自己總要單獨面對問題。

因應水岸台北2018端午嘉年華將在6月16至18日登場，昨日市府先在台北洲美里屈原宮舉辦點睛祭江大典，為系列活動祈福，由柯文哲擔任主祭官，迎奉水仙尊王從屈原宮踩街至洲美碼頭，龍舟點睛後更上船祭江。