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柯文哲頒市長獎 期勉同學終身學習

2018-06-03 09:46聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

台北市長柯文哲上午出席台北市各級學校106學年度畢業生「市長獎」頒獎典禮，頒獎表揚績優同學。柯文哲致詞時，期勉同學能「終身學習」培養勇於挑戰自我、面對挫折的勇氣，實踐自己的夢想。大安高工獲獎的重度身障蔡財崑同學，從事鐘錶業，50多歳再回高中學習，對於「還能夠再次讀書」更加珍惜。而57歲的南華高職陸美珠同學，雖患心臟病、糖尿病，需定期洗腎，依能堅持每天上課，期能繼續念大學。

台北市長柯文哲上午出席台北市各級學校106學年度畢業生「市長獎」頒獎典禮，頒獎表...
台北市長柯文哲上午出席台北市各級學校106學年度畢業生「市長獎」頒獎典禮，頒獎表揚績優同學。柯文哲致詞時，期勉同學能「終身學習」培養勇於挑戰自我、面對挫折的勇氣，實踐自己的夢想。記者黃義書/攝影
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大安高工獲獎的重度身障蔡財崑同學，從事鐘錶業，50多歳再回高中學習，對於「還能夠...
大安高工獲獎的重度身障蔡財崑同學，從事鐘錶業，50多歳再回高中學習，對於「還能夠再次讀書」更加珍惜。記者黃義書/攝影
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獲獎的57歲的南華高職陸美珠(右)同學，雖患心臟病、糖尿病，需定期洗腎，依能堅持...
獲獎的57歲的南華高職陸美珠(右)同學，雖患心臟病、糖尿病，需定期洗腎，依能堅持每天上課，期能繼續念大學。記者黃義書/攝影
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柯文哲洗腎心臟病

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