台北國際龍舟賽 民進黨與時力今年未組隊

2018-06-02 22:56 中央社 台北2日電



2018台北國際龍舟錦標賽將於6月16日到18日登場。台北市政府體育局今天表示，今年共224隊、近6000人參賽，但民進黨與截至去年連續3年參賽的時代力量，今年都未組隊參賽。

體育局全民運動科科長羅國偉告訴中央社記者，雖然時代力量與民進黨今年未組隊，但民進黨隊去年表現不弱，隊員今年可能是分散到其他隊伍參賽。

羅國偉說，參賽隊伍中，有一隊「伊甸xTman鐵人」，由來自伊甸社會福利基金會的視障朋友組成，今年首度參賽。

至於長青組隊伍，從去年的29隊增加到35隊；其中，「山川鐵人a隊」還有一位高齡93歲的長者李昌通，划龍舟資歷已長達30年。

羅國偉表示，主辦單位今年邀請菲律賓、新加坡、俄羅斯、日本、以色列、澳洲、馬來西亞和上海市8支隊伍參賽，已參加台北國際龍舟賽多年的美國在台協會（AIT）今年循例也會參賽。

他指出，去年參賽的南京隊，今年端午節雖然不會來台，但6月23日會與新北市、台北市、上海市一起，參加「兩岸四地龍舟邀請賽」。

公司行號方面，往年都踴躍參加台北國際龍舟賽，今年也不例外。不過，羅國偉說，今年用公司名稱報名的隊伍較少，企業員工大多喜歡取一些好玩的名稱參賽，只有匯豐銀行、今周刊捷兔等少數幾隊，用公司名稱組隊報名。