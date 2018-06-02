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朱立倫現滷黑豬炕肉飄香 民眾大排長龍等填肚子

2018-06-02 17:17聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市樹林山佳車站前廣場今舉辦「2018 3+GO 佳景佳餚佳釀 幸福山仔腳」活動，新北市長朱立倫除了秀一段客語和現場民眾打招呼外，也在老師的帶領下，製作黑豬肉炕肉料理，現場香味四溢。朱立倫還笑說，這次的火有點太小了，可能要滷個三、四個小時才會入味。

這次活動也讓民眾體驗製作紅麴醬及紅麴米糕，現場散發濃濃紅麴味；由於朱立倫滷的黑豬肉炕肉還沒入味，現場提供老師事先滷夠味的控肉，給民眾排隊享用，有媽媽試吃後，失落地說「雖然不是市長滷的那一鍋，可是還是好好吃！」也有父母帶著小孩來參與活動，笑說今天才發現原來三鶯樹充滿美景跟美食，「真的好棒！」

朱立倫表示，市府一直都很重視地方聲音，積極推動參與式預算，讓居民來決定部分公共預算支出的優先順序及內容，而這次為了實踐三峽、鶯歌及樹林居民，希望推廣在地秘境景點及特色美食的提案，辦理「2018 3+GO 佳景佳餚佳釀 幸福山仔腳」起步走活動，並搭配假日市集，來帶動三鶯樹地區的經濟發展與文化傳承，要來打響在地的名號！

新北市經發局表示，2日、3日舉辦的假日市集，匯集許多在地知名的店家參與，並提供優惠折扣，這次也特別邀請樹林區20家優質店家，共同推出期間限定優惠，民眾只要參加集章活動，兌換的現金抵用券，除可在假日市集使用之外，也能在7月10日前到合作店家使用，並享有折扣優惠，本週末無法參加活動的民眾，6月9日、10日也可以來參加活動，詳情請洽「來趣新北金發局」FB粉絲專頁。

民眾紛紛找朱立倫合照留念。記者張曼蘋／攝影
民眾紛紛找朱立倫合照留念。記者張曼蘋／攝影
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現場提供黑豬肉控肉給民眾排隊享用。記者張曼蘋／攝影
現場提供黑豬肉控肉給民眾排隊享用。記者張曼蘋／攝影
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現場提供黑豬肉控肉給民眾排隊享用。記者張曼蘋／攝影
現場提供黑豬肉控肉給民眾排隊享用。記者張曼蘋／攝影
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朱立倫受到現場商家及民眾喜愛。記者張曼蘋／攝影
朱立倫受到現場商家及民眾喜愛。記者張曼蘋／攝影
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朱立倫現場當起總舖師。記者張曼蘋／攝影
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朱立倫
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