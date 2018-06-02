基隆、瑞芳6日3萬多戶大停水 汰換台二線舊管

2018-06-02 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



台灣自來水公司第一區管理處為辦理台二線老舊管線汰換，6日將停水近1天，基隆、瑞芳將有3萬多戶停水，民眾及早儲水備用。

水公司6日將汰換84k+884~85k+757線工程，管徑為1000mm，基隆市6日上午10時起至7日上午9時止，共計23小時停水作業，中正區砂子里、長潭里、八斗里、碧砂里、海濱里、正濱里、新富里、新豐里、和憲里、社寮里、平寮里；信義區孝岡里、孝深里、孝忠里、孝德里、孝賢里停水。中正區中正里、中濱里；仁愛區花崗里、林泉里、水錦里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里水壓降低。停水戶數2萬2586戶，水壓降低戶數3236戶，共計2萬5822戶受影響。

新北市瑞芳區部分，停水時間6日上午10時至7日上午6時止，共計20小時停水作業，瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里、福住里、崇文里、基山里、頌德里、永慶里、新山里、銅山里、石山里、瓜山里，還有貢寮區，停水戶數7000戶。