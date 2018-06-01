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選情白熱 蘇貞昌盼良性君子之爭

2018-06-01 19:38聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚在蘆洲仁愛國小與市議員李倩萍舉辦問政說明會，對於前台北縣長周錫瑋同一時間在板橋舉辦感恩餐會，黨主席吳敦義到場展現黨的團結；蘇貞昌說，團結是應該的，他也呼籲選舉應該是良性的君子之爭，讓選民選出好的人才。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚在蘆洲仁愛國小與市議員李倩萍舉辦問政說明會。記者陳...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚在蘆洲仁愛國小與市議員李倩萍舉辦問政說明會。記者陳珮琦/攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚在蘆洲仁愛國小與市議員李倩萍舉辦問政說明會。記者陳...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚在蘆洲仁愛國小與市議員李倩萍舉辦問政說明會。記者陳珮琦/攝影
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蘇貞昌吳敦義
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