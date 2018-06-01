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落選回去當醫生？柯文哲：技術退步很多

2018-06-01 17:40聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

台北市長柯文哲下午在議會總質詢時，國民黨台北市議員問柯文哲年底市長選舉落選的話，會回去當醫生嗎？柯文哲表示不曉得，回去當醫生，技術退步很多。

台北市長柯文哲表示回去當醫生，技術退步很多。記者楊萬雲/攝影
台北市長柯文哲表示回去當醫生，技術退步很多。記者楊萬雲/攝影
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台北市長柯文哲表示回去當醫生，技術退步很多。記者楊萬雲/攝影
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柯文哲國民黨
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