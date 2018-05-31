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核二廠二號機擬重啟說明會 北海岸居民喊話：沒信心

2018-05-31 17:27聯合報 記者游明煌╱即時報導

核二廠二號機3月28日在併聯發電約1天後發生跳機，台電今天到萬里區公所向當地居民召開說明會，指此次是機組自動安全停機，反應爐及核能安全系統不受影響，目前保持備轉狀態等候准啟動。但多位居民表示，「請讓其停機吧，民眾沒有信心」。

核二廠2號機3月28日機組急停事件安全管制作業地方說明會，上午在萬里區公所舉行，立委黃國昌金山萬里服務處主任郭慶霖說，沒有人會否認，核能安全非常重要，負有最重要把關責任的是原能會。2016年5月核二廠2號機大修，經原能會通過安全審查，說安全沒問題。結果，一併聯就爆炸，當時沒有人因此而負責。

郭慶霖表示，這次申請啟動，原能會又拍胸脯保證，說安全沒問題。結果，一起動就跳機，依然沒有人出面負責，請台電與原能會別再拿北北基數百萬居民的生命安全開玩笑。

台電公司今天簡報指出，本次事件是一般發電設備蒸汽旁通壓力控制系統，在設備更新後的廠家控制參數動態的調校過程，因參數未達最適化，引起蒸汽旁通壓力控制系統輸出信號週期性波動，造成反應爐保護系統動作，機組自動安全停機，反應爐及核能安全系統不受影響。

台電說，台電公司已針對肇因調查結果深切檢討改善，未來將持續強化做好設備更新的控制參數動態調校管控，避免類以事件再發生，台電強調，二號機相關設備狀況均正常，維持良好狀況，「保持備轉狀態等候核准啟動」。

原能會核能管制處長張欣說，第一時間要求台電認定停機狀況，釐清是否屬於核能安全部分的問題，台電做了很多的努力，包括要求燃料廠商提出相關資料，來確認爐心的狀況。

原能會專案小組從專業角度與安全的立場，嚴謹審查本次急停事件後再起動申請之綜合檢討報等相關文件，並進行現場查核，以確認台電公司已確實釐清事件肇因，並完成必要改善措施。

原能會要求台電公司再次檢視自起動至滿載各階段（含非安全級系統、關鍵性設備）測試、調校，對機組穩定性之可能影響，以強化機組再啟動運轉之安全。

但居民對台電和原能會的報告多表示沒有信心，居民說，依按原有時程讓二號機除役，「請讓它停機，不要再運轉了」。並有居民發言表示，發生意外狀況往往都在沒有預期的狀況，日本的核災就是最好的借鏡，一旦核二發生核災，台灣將成國際孤兒，併聯發電約1天後發生跳機，以後再啟動還會有什麼狀況，誰能保證？」

核二廠二號機3月28日在併聯發電約1天後發生跳機，台電今天到萬里區公所向當地居民...
核二廠二號機3月28日在併聯發電約1天後發生跳機，台電今天到萬里區公所向當地居民召開說明會。記者游明煌／攝影
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核二廠二號機才併聯發電一天，就傳出跳機事故，台電今天到萬里區公所向當地居民召開說...
核二廠二號機才併聯發電一天，就傳出跳機事故，台電今天到萬里區公所向當地居民召開說明會，圖為核二廠廠房外觀。 圖／聯合報系資料照片
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核二廠二號機3月28日在併聯發電約1天後發生跳機，台電今天到萬里區公所向當地居民...
核二廠二號機3月28日在併聯發電約1天後發生跳機，台電今天到萬里區公所向當地居民召開說明會。記者游明煌／攝影
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核二廠二號機3月28日在併聯發電約1天後發生跳機，台電今天到萬里區公所向當地居民...
核二廠二號機3月28日在併聯發電約1天後發生跳機，台電今天到萬里區公所向當地居民召開說明會。記者游明煌／攝影
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台電原能會核能
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