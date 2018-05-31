台北市蓋公宅 居民嗆：亂七八糟的人來住會讓房價跌

2018-05-31 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市推動公宅政策，讓年輕人租的起房，不過位於中山區的培英公宅，當地居民反對聲浪不斷。今天台北市都市計畫委員會上，居民直言他們不反對公宅，但應該蓋在對的地方，「這是很精華的一塊地耶」；有居民大罵，若公宅蓋好讓一些亂七八糟的人住進來，兇殺案這麼多，周邊房價會下跌。對此，都委會主席、副市長林欽榮聽聞後駁斥，請用詞準確一點，做為一個有理性的人民，也不應該如此這樣。

台北市培英公宅預定地，位於大直精華地段，現況為停車場，北市府擬興建96戶公宅，以及托嬰中心、非營利幼兒園、身心障礙會所；今天全案進入都委會，討論從「機關用地」變更成「機關及社會福利設施用地」，容積率維持400％。

今天會議上有10餘名當地居民登記發言。大直培英基地公宅自救會長劉福財表示，他代表當地超過2000位、33棟大樓住戶發言，北市府原規劃蓋198戶，他們找了3、4位議員協調，北市府才改成98戶，又說要變更使用分區，既然當初不符，為何大家要花這麼大的代價，只為了蓋96戶公宅？乾脆把10億工程費放銀行、炒股票，再把錢補貼年輕人租金也可以。

劉福財直言，大台北地區還有很多地方可以蓋公宅，「這是很精華的一塊地耶」，可以有更好的運用，並稱他們沒有反對公宅，但是否要蓋在對的地方？「96戶，笑死人」。

另一位居民陳春生批評，他住在永安里、大直明水路附近，對於北市都發局自大無恥，他感到憤怒又痛心，仗著無限權力亂改地目，大直重劃區跟信義計畫區，屬於台北市重點開發區域，這2個重畫區本來就是保護作用，不是給外人住進來，他認為根本不能蓋公宅，要蓋也是屬於明水路永安里的私人設施，不是給別人享受。

陳春生更大罵，「你現在給那些人住的話，那些亂七八糟的人住的話，兇殺案這麼多，到時候我們房價不就會下跌嗎？」，都發局要慎重，不要再亂搞了；不過，都委會主席、副市長林欽榮聽聞後駁斥「請你用詞準確一點，誰在亂搞阿？」做為一個有理性的人民，也不應該如此這樣。

根據都發局資料，培英公宅歷經3次設計變更，總戶數從198戶降成96戶，社福設施面積從819平方公尺，增加為4111平方公尺；目前公宅比例71%、社福設施比例29％。

聽完居民抗議，林欽榮表示，居民對於這塊地方的「優越性」有個堅持，這塊地很精華，台北市每塊地都很精華，並直呼很可惜，沒有請需要公宅的年輕人登記發言。

委員劉玉山提到，公宅有點被污名化，但相信被接受的程度會越來越高；委員曾光宗也說，使用分區變更，但容積並未增加，代表土地承載力沒有變動，站在台北市整體發展，而非區域型居民利益角度，他贊成變更。