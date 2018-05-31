水田拔草、撿福壽螺好樂 學生：這是我們要吃的彩田米

2018-05-31 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



小朋友親自踩進水田，動手除草還有撿除福壽螺，實地觀察水田生態，體會每天吃的米飯是農夫們如何辛勤耕作、細心呵護所生產出來的。圖／彩田友善農作提供 分享 facebook

新北市金山區中角國小與彩田友善農作共同辦理食米食農活動，昨在萬里區蕃薯新樂園進行友善食農教學，小朋友親自踩進水田，動手除草還有撿除福壽螺，實地觀察水田生態，體會每天吃的米飯是農夫們如何辛勤耕作、細心呵護所生產出來的。小朋友說：「這就是我們以後要吃的米飯」。

小朋友有的是第一次赤腳踩進水田，「我的腳陷下去水裡了」，小朋友一開始有點手足無措，但後來除草、撿福壽螺都玩得很高興，大家比誰撿的多，還有人說，草要多拔一點，以後營養午餐的飯就更好吃了。

中角國小雖是山邊海角的一所小學校，各年級只有一個班級，總學生人數53人，幼兒園23人，是一所小而美、生態豐富的學校，積極推動食農教育，結合「彩田友善農作」資源，辦理一系列米食食農活動，讓親師生一起體驗插秧、製作壽司、包粽子，彩田友善農作常務董事郭慶霖和小朋友分享友善耕作的理念與願景。

郭慶霖說，彩田友善農作所生產的「彩田米」，就是以友善的耕作法，捨棄噴灑農藥、化學藥劑等方式，以人工撿除或生物防治減少福壽螺的危害，同時也贊助中角國小享用安全健康的營養午餐食用米。

郭慶霖表示，這些米收成後就成為學校營養午餐的食用米，讓學生吃自己種的米，縮短產地到餐桌的距離，同時也拉近孩子與土地的關係。

自2016年初，彩田在北海岸金山開啟了無毒友善水稻田契作，到目前已有38位農友，總數27甲的土地一起加入友善耕作的行列，土地範圍擴及了金山、萬里。我們的期待是讓北海岸的金山、萬里、石門，總共42甲的水稻田。