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水田拔草、撿福壽螺好樂 學生：這是我們要吃的彩田米

2018-05-31 09:36聯合報 記者游明煌╱即時報導

小朋友親自踩進水田，動手除草還有撿除福壽螺，實地觀察水田生態，體會每天吃的米飯是...
小朋友親自踩進水田，動手除草還有撿除福壽螺，實地觀察水田生態，體會每天吃的米飯是農夫們如何辛勤耕作、細心呵護所生產出來的。圖／彩田友善農作提供
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新北市金山區中角國小與彩田友善農作共同辦理食米食農活動，昨在萬里區蕃薯新樂園進行友善食農教學，小朋友親自踩進水田，動手除草還有撿除福壽螺，實地觀察水田生態，體會每天吃的米飯是農夫們如何辛勤耕作、細心呵護所生產出來的。小朋友說：「這就是我們以後要吃的米飯」。

小朋友有的是第一次赤腳踩進水田，「我的腳陷下去水裡了」，小朋友一開始有點手足無措，但後來除草、撿福壽螺都玩得很高興，大家比誰撿的多，還有人說，草要多拔一點，以後營養午餐的飯就更好吃了。

中角國小雖是山邊海角的一所小學校，各年級只有一個班級，總學生人數53人，幼兒園23人，是一所小而美、生態豐富的學校，積極推動食農教育，結合「彩田友善農作」資源，辦理一系列米食食農活動，讓親師生一起體驗插秧、製作壽司、包粽子，彩田友善農作常務董事郭慶霖和小朋友分享友善耕作的理念與願景。

郭慶霖說，彩田友善農作所生產的「彩田米」，就是以友善的耕作法，捨棄噴灑農藥、化學藥劑等方式，以人工撿除或生物防治減少福壽螺的危害，同時也贊助中角國小享用安全健康的營養午餐食用米。

郭慶霖表示，這些米收成後就成為學校營養午餐的食用米，讓學生吃自己種的米，縮短產地到餐桌的距離，同時也拉近孩子與土地的關係。

自2016年初，彩田在北海岸金山開啟了無毒友善水稻田契作，到目前已有38位農友，總數27甲的土地一起加入友善耕作的行列，土地範圍擴及了金山、萬里。我們的期待是讓北海岸的金山、萬里、石門，總共42甲的水稻田。

彩田從開始至今，一路上與農友進行友善契作理念的溝通，最大的阻礙即是不用除草劑，然而，田間除草確實是一項費時又厚工、粗澀且辛勞的工作，中角國小親師生希望拋磚引玉，期待有更多人力加入，幫助老農民們除草的工作，減輕老農的負擔，讓更多農民願意加入友善水稻田契作的行列。

小朋友親自踩進水田，動手除草還有撿除福壽螺，實地觀察水田生態，體會每天吃的米飯是...
小朋友親自踩進水田，動手除草還有撿除福壽螺，實地觀察水田生態，體會每天吃的米飯是農夫們如何辛勤耕作、細心呵護所生產出來的。圖／彩田友善農作提供
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小朋友親自踩進水田，動手除草還有撿除福壽螺，實地觀察水田生態，體會每天吃的米飯是農夫們如何辛勤耕作、細心呵護所生產出來的。圖／彩田友善農作提供
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金山營養午餐萬里
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