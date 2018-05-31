文／金山慈護宮盛事 二媽回娘家

2018-05-31 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



2018北海岸傳奇媽祖文化祭中，全台灣唯一的退潮遶境「二媽回娘家海岸行腳」，吸引數千信眾伴隨二媽進行20公里的繞境，沿途還有6處能量補給站，信眾可以品嚐甜粿、小籠包、仙草石花凍等美食，有吃又有得玩。

慈護宮董事長游忠義說，相傳清朝嘉慶年間有漁民在金山萬里一帶海域迷航，依循前方金光才脫困返航，後來在野柳海蝕洞發現媽祖神尊，在慈護宮落成迎奉入祀，因此每年農曆4月最大退潮海蝕洞露出這天，用行腳護送二媽回娘家作客。

遶境活動吸引信眾前往，金山公所到金山郵局間，還有大批老幼的信眾跪迎媽祖鑾轎躦腳底，超過90歲的許溪水說，參加遶境活動就是每年為自己做的健康檢查。

新北市副市長李四川說，慈護宮媽祖2百多年保佑北海岸民眾出入平安，農曆4月16日是二媽回娘家的大日子，另外也透過一年一度特色宗教慶典，讓更多人認識金山二媽的慈悲與宗教文化。

李四川還說，他來自小琉球，本身也是討海囝仔，而遇到任何事都不要害怕，媽祖就在大家的肩膀上，感謝媽祖保佑新北市國泰民安、風調雨順，更保護金山萬里的討海人，都要平安、出外都賺大錢。