共享經濟自動賣酒？北市府要查

2018-05-31 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



共享經濟夯，無人管理的無人商店、人工智慧的物聯網機台逐漸盛行，台北市議員秦慧珠發現，台北市某知名觀光夜市，出現「共享平台智能飲品機」販賣免洗杯裝啤酒，財政局前往稽查，但現場有銷售人員，財政局正釐清業者是否觸犯菸酒管理法。

秦慧珠說，她接獲民眾反映，在夜市騎樓發現一台貼著販售黑啤、精釀啤酒的機器，包括未成年者，不須查驗，皆可透過智慧付款，包括悠遊卡、一卡通、手機線上支付、電子錢包等方式，購買以免洗杯裝的啤酒。

秦慧珠指出，這種販賣方式，除了付款方式、取貨方式不同外，與坊間自動販賣機無異，明顯就是假借「共享」之名與「科技」之便行販賣啤酒之實，市府不能視若無睹。

秦慧珠說， 菸酒管理法訂有明文，酒販業者不得販賣或轉讓酒予未滿18歲者，亦不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之，但賣酒的販售機竟能擺在台北街頭、夜市路邊，隨意就能買到酒，無法辨識購買者的年齡，市府保護青少年不力。

秦慧珠表示，市府若不儘速查明，研擬對策有效管理，未來類似共享、智能機台在台北街頭遍地開花，行販售菸、酒之實， 菸酒管理法對青少年菸酒的保護將形同虛設。

對此，北市財政局指出，接獲相關投訴後，市府立即派員前往稽查，發現確實是販賣啤酒，但業者有派一人在現場，是否有過慮購買者年齡，仍要再進一步了解。至於啤酒的來源，也正追查是否合法。

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