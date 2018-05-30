看到奶奶包尿布易感染 女大生研發科技化尿布獲大獎

2018-05-30 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「念高中時，奶奶因嚴重糖尿病截肢住院，我到醫院照顧她，發現行動不便的長期住院容易產生尿布疹，我一直思考如何改善。」大葉大學大四女生葉桂萍今天說，在老師和學長的協助下，她花一年多時間把想法變成實體，能夠申請取利，再挑戰巴黎國際雷平發明展，獲得銅獎，是送給自己的最好畢業禮物。

葉桂萍還沒畢業就擁有發明家的頭銜，她住新北市，高中念金歐女中，出於一片孝心決定選讀醫療器材設計與材料學士學位學程。她說，腦海裡一直浮現這個概念，因而大一開始發想，大二時有了產品雛形「褥瘡了沒」，參加輕金屬創新應用競賽，在「材料替代，輕鬆生活組」得到第一名，讓她更有信心投入研發。

大葉大學材料科學與工程學系副教授李弘彬說，葉桂萍獲得材料碩士生陳琨霖的技術技導，結合「水起電生」的原理與無線傳輸，研發「運用水電池之尿布」，簡化金屬燃料電池架構，以人體的尿液作為電解液來產生電能，當尿布感應到一定程度的潮濕，就會透過wifi自動發訊提醒看護人員更換尿布。

這項獨步全球的發明已取得專利，先後獲得輕金屬創新應用競賽第一名、台北國際發明展最高榮譽鉑金獎、香港創新科技國際發明展銀獎。四月底，葉桂萍帶著她的發明作品到巴黎參加國際雷平發明展，在三十多個國家的競爭下獲得銅獎。

「我用英文在規定的5分鐘內解說發明作品，透過翻譯讓評審了解，評審肯定我的發明非常實用，建議能與更多的國家討論，量產上市造福行動不便的人。」葉桂萍說，在發明展中有廠商主動表明若能量產，願意總代理在歐洲各國銷售這項科技化的尿布。

葉桂萍說，第一代作品的金屬燃料電池感應器，像一只小盒子，因貼在尿布上，體積再小仍會讓穿尿布的人有卡卡的不舒服感，她主動找陳琨霖提供如何選用適當的材料，花一年多時間，終於研發出像紙張厚度的感應器，能完全與尿布融為一體，穿上尿布完全感覺不到。

她曾帶著作品找合作廠商，因手工製作，感應器成本需要10元，而尿布1片的售價在2、30元間，廠商認為再增加10元成本，消費者是無法接受。葉桂萍說，她再找陳琨霖和老師一起討論，如今成本在1元以下，終於取得專利，如今在國際發明展再獲獎，有多家廠商表明願意合作量產。