親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試

震撼！「道不同不相為謀」呂秀蓮跟民進黨說掰掰

看到奶奶包尿布易感染 女大生研發科技化尿布獲大獎

2018-05-30 19:58聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「念高中時，奶奶因嚴重糖尿病截肢住院，我到醫院照顧她，發現行動不便的長期住院容易產生尿布疹，我一直思考如何改善。」大葉大學大四女生葉桂萍今天說，在老師和學長的協助下，她花一年多時間把想法變成實體，能夠申請取利，再挑戰巴黎國際雷平發明展，獲得銅獎，是送給自己的最好畢業禮物。

葉桂萍還沒畢業就擁有發明家的頭銜，她住新北市，高中念金歐女中，出於一片孝心決定選讀醫療器材設計與材料學士學位學程。她說，腦海裡一直浮現這個概念，因而大一開始發想，大二時有了產品雛形「褥瘡了沒」，參加輕金屬創新應用競賽，在「材料替代，輕鬆生活組」得到第一名，讓她更有信心投入研發。

大葉大學材料科學與工程學系副教授李弘彬說，葉桂萍獲得材料碩士生陳琨霖的技術技導，結合「水起電生」的原理與無線傳輸，研發「運用水電池之尿布」，簡化金屬燃料電池架構，以人體的尿液作為電解液來產生電能，當尿布感應到一定程度的潮濕，就會透過wifi自動發訊提醒看護人員更換尿布。

這項獨步全球的發明已取得專利，先後獲得輕金屬創新應用競賽第一名、台北國際發明展最高榮譽鉑金獎、香港創新科技國際發明展銀獎。四月底，葉桂萍帶著她的發明作品到巴黎參加國際雷平發明展，在三十多個國家的競爭下獲得銅獎。

「我用英文在規定的5分鐘內解說發明作品，透過翻譯讓評審了解，評審肯定我的發明非常實用，建議能與更多的國家討論，量產上市造福行動不便的人。」葉桂萍說，在發明展中有廠商主動表明若能量產，願意總代理在歐洲各國銷售這項科技化的尿布。

葉桂萍說，第一代作品的金屬燃料電池感應器，像一只小盒子，因貼在尿布上，體積再小仍會讓穿尿布的人有卡卡的不舒服感，她主動找陳琨霖提供如何選用適當的材料，花一年多時間，終於研發出像紙張厚度的感應器，能完全與尿布融為一體，穿上尿布完全感覺不到。

她曾帶著作品找合作廠商，因手工製作，感應器成本需要10元，而尿布1片的售價在2、30元間，廠商認為再增加10元成本，消費者是無法接受。葉桂萍說，她再找陳琨霖和老師一起討論，如今成本在1元以下，終於取得專利，如今在國際發明展再獲獎，有多家廠商表明願意合作量產。

李弘彬說，市面上有遇到尿液會變色的尿布，方便新手父母更換，但檢查年長者或久臥病床患者，並不像檢視幼兒這樣容易，葉桂萍的「運用水電池之尿布」發明作品，利用用聲音搭配手機APP提醒需要更換尿布了，讓看護人員更方便掌握情況，減少發失尿布疹，讓高齡者的生活更舒適。

大葉大學醫材學程大四女生劉桂萍(中)、在材料系副教授李弘彬(左)、碩士生陳琨霖(...
大葉大學醫材學程大四女生劉桂萍(中)、在材料系副教授李弘彬(左)、碩士生陳琨霖(右)協助下，花一年多時間研發水電池尿布，已取得專利，更獲國際發明展銅牌獎。照片／大葉大學提供
分享
大葉大學醫材學程大四女生劉桂萍(右)、在材料系副教授李弘彬(中)、碩士生陳琨霖(...
大葉大學醫材學程大四女生劉桂萍(右)、在材料系副教授李弘彬(中)、碩士生陳琨霖(左)協助下，花一年多時間研發水電池尿布，已取得專利，更獲國際發明展銅牌獎。照片／大葉大學提供
分享
大葉大學醫材學程大四女生劉桂萍花一年多時間研發水電池尿布，已取得專利，更獲國際發...
大葉大學醫材學程大四女生劉桂萍花一年多時間研發水電池尿布，已取得專利，更獲國際發明展銅牌獎。照片／大葉大學提供
分享

發明展巴黎大葉大學
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

教育部：大學校長遴委會所做決定 不足以對外發生效力

2018-05-30 18:16

網友打臉：徐世榮常赴陸交流 傳播「有靈魂」的知識？

2018-05-30 13:49

15校要調漲學雜費 教育部：會核實把關

2018-05-30 12:01

46歲的學生會長！嘉藥食品系林棋田獲頒畢業生群育獎

2018-05-30 15:23

世新學生吃泡麵抗議漲學雜費 6大專院校已申請

2018-05-30 14:12

校長遴選陷僵局 台大學生明提訴願

2018-05-30 13:26

AIT大專生暑期營即日起報名 6月11日截止

2018-05-30 12:53

海大60位畢業生挑戰基隆嶼 獨木舟逐浪10公里拿證書

2018-05-30 12:37

年薪650萬攬才 教部：玉山學者申請 6月底公布審查結果

2018-05-30 11:47

15校擬漲學雜費 世新學生不滿吃泡麵抗議

2018-05-30 11:37

清大爆抄襲？校方：啟動學倫調查

2018-05-30 11:20

清大抄襲？計畫主持人：多年期計畫目的可以改變嗎？

2018-05-30 10:42

學代會議長是綠打手？台大生：害學代都被打成綠衛兵

2018-05-30 08:15

〇〇事件台大下令注意兼職 教授：耶！可推掉外務了

2018-05-30 08:01

獨／台大學生明提訴願：抱最好希望作最壞打算

2018-05-30 07:32

碩士生研究辦桌文化 論文是…一桌菜

2018-05-29 23:41

大學系主任不當收取耗材費用？校方：自稱代購

2018-05-29 19:59

高醫大校長難產 恐先選代理校長

2018-05-29 19:52

大家一起嘗嘗！她的碩士論文竟是「一桌菜」！

2018-05-29 17:06

保全父養3子 台大女打工盼「不要伸手要錢」

2018-05-29 14:48

高中生赴陸升學 校長協會：這些年輕人願吃苦該欽佩

2018-05-29 13:31

出社會才明白當學生的美好 大學四年最懷念的20件事

2018-05-29 12:14

政大教授反對台生赴陸求學 徐世榮：在中國 知識沒有靈魂

2018-05-29 11:53

台大準畢業生：畢典沒有管校長 也要管教授

2018-05-29 08:57

大學潛規則 通識分數不能「太甜」

2018-05-28 23:49

實踐大學校長：學術交流應跟政治分開

2018-05-28 23:42

陸生來台讀大學名額打8折 「陸說他們招生也很窘迫」

2018-05-28 23:33

陸生來台學士名額剩800個 大學校長：陸方有凌辱之意

2018-05-28 20:37

若台大校方邀請 管中閔應會出席畢典致詞

2018-05-28 19:19

大學應重視通識課 教授：效仿歐美找大咖上課

2018-05-28 14:35

國文通識只能給80分？ 政大學生爆校內多年「潛規則」

2018-05-28 12:52

說話何必太神準？大學教授：語言癌較能接地氣

2018-05-28 12:16

管中閔能否參加台大畢典致詞？教育部：尊重校方

2018-05-28 11:58

8年新高！陸生來台就讀 碩博士班招生達成率8成8

2018-05-28 11:44

記錄鄒族獵人和社會議題 中正大學生拍片巡迴放映

2018-05-28 11:37

通識國文被放棄？教授嘆大學生「語言癌」無法斬除

2018-05-28 11:09

《瑯琊榜 3D》與銘傳大學合辦創意影片大賽

2018-05-28 11:07

考上醫學系女友換不完？ 台大醫學系友：單身第36年啦！

2018-05-28 10:39

2018金點新秀設計獎揭曉 實踐大學奪6獎最風光

2018-05-27 20:02
看更多

熱門文章

學代會議長是綠打手？台大生：害學代都被打成綠衛兵

2018-05-30 08:15

獨／台大學生明提訴願：抱最好希望作最壞打算

2018-05-30 07:32

網友打臉：徐世榮常赴陸交流 傳播「有靈魂」的知識？

2018-05-30 13:49

清大抄襲？計畫主持人：多年期計畫目的可以改變嗎？

2018-05-30 10:42

館長轟錢往外送、幼稚園卻念不起 家長：說出我的心聲

2018-05-30 16:14

〇〇事件台大下令注意兼職 教授：耶！可推掉外務了

2018-05-30 08:01

高一新生人數雪崩 私校招生將更嚴峻

2018-05-29 23:34

教育部：大學校長遴委會所做決定 不足以對外發生效力

2018-05-30 18:16

清大爆抄襲？校方：啟動學倫調查

2018-05-30 11:20

校長遴選陷僵局 台大學生明提訴願

2018-05-30 13:26

世新學生吃泡麵抗議漲學雜費 6大專院校已申請

2018-05-30 14:12

年薪650萬攬才 教部：玉山學者申請 6月底公布審查結果

2018-05-30 11:47

15校要調漲學雜費 教育部：會核實把關

2018-05-30 12:01

15校擬漲學雜費 世新學生不滿吃泡麵抗議

2018-05-30 11:37

私校老師還要招生 沒招滿就不能放暑假

2018-05-29 23:37

12年國教進度落後 家長團體：只能求神保佑

2018-05-30 10:45

12年國教進度落後 校長：再延恐失去對教育的信心

2018-05-30 11:04

碩士生研究辦桌文化 論文是…一桌菜

2018-05-29 23:41

海大60位畢業生挑戰基隆嶼 獨木舟逐浪10公里拿證書

2018-05-30 12:37

AIT大專生暑期營即日起報名 6月11日截止

2018-05-30 12:53

這獎助學金特別！成績只要60分 強調品行不曠課

2018-05-30 09:25

46歲的學生會長！嘉藥食品系林棋田獲頒畢業生群育獎

2018-05-30 15:23

大太陽底下為國樂瘋狂 鄉村國三生快閃表演

2018-05-30 16:54

接軌國際！維多利亞中學14人 錄取全球百大大學

2018-05-29 23:54

龍華科大學生 亞洲智慧型機器人大賽奪冠

2018-05-30 17:32

師大研究證實 在地課程可提升學生學習表現

2018-05-30 13:29

偏鄉小校也能發展科技特色！ 炎峰國小機器人團隊征戰國際

2018-05-30 00:20

都會高中生難得體驗 澎湖下海玩獨木舟

2018-05-29 20:24

這間國小好有愛心 為身障學生裝設全市唯一照護床

2018-05-30 11:36

新住民子女接觸多元文化 研究：創造力突出

2018-05-30 12:07

北商推「夜市專班」 客製化教學讓學生講英文也通

2018-05-30 16:05

及人中學主辦跨校聯合音樂會 碧潭「音樂嘉年華」眾樂樂

2018-05-30 11:09

影／政大金旋獎決賽本周日登場 五大看點千萬別錯過！

2018-05-30 15:29

高中畢展不呆板 秀動力機械實驗品

2018-05-30 15:04

學農、扮偵探 暑假營隊五花八門

2018-05-30 00:10

弘光科大研發App 助心智障礙者回報工作進度

2018-05-29 23:44

影／化妝品百百種 BB霜和CC霜到底差別在哪？

2018-05-30 15:16

親子天下「教育創新100」 兩岸三地年輕人與企業都投入

2018-05-30 15:51

看到奶奶包尿布易感染 女大生研發科技化尿布獲大獎

2018-05-30 19:58

挑營隊 親子一起討論

2018-05-30 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top