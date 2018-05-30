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震撼！「道不同不相為謀」呂秀蓮跟民進黨說掰掰

訪青農鼓勵回鄉 侯友宜採香草品茗

2018-05-30 19:52中央社 新北30日電

中國國民黨籍新北市長參選人侯友宜，今天前往金山區拜會種植有機香草的青年農夫王御庭。他說，年輕在地青農願意回故鄉為土地注入新的生命，應該給予鼓勵與打氣。

獲得行政院農委會遴選為第4屆百大青農的王御庭，一手打理園區有機栽種的香草園區，除網室栽培也以改善土質含鹽量較高問題。園區種植洋甘菊、甜菊、檸檬百里香、檸檬馬鞭草、薄荷及百里香。

王御庭原在三重區開設鞋廠供貨百貨公司專櫃，因母親生病，結束工廠回鄉照料；不久母親往生，他想起母親喜愛的檸檬百里香草及薰衣草，為排遣對母親的思念，決定投身農業，未料香草的香氣產生撫慰心靈的效果，他一頭栽進香草之路。

通過不斷嘗試、改變，王御庭找出一套屬於自己友善大地的種植方式，他也帶領侯友宜，親手採摘甜羅勒等香草，並調配香草茶。

侯友宜詢問王御庭，新北市府有哪些地方可以更積極幫助青農拓展，並說青農回鄉讓農業能夠蓬勃發展，同時照顧家中長輩，樂於給他們鼓勵跟打氣。

侯友宜也分享運動休閒、振興觀光、連結在地產業與青農的構想，希望讓美食不只是美食，還能成為觀光景點與食農教育基地。

園區也種植有機蔬菜，不施肥、不噴農藥除草劑。侯友宜說，田園生活舒服又浪漫，且能在好的環境種植讓別人吃安心的有機蔬菜，是一件很棒的事。

中國國民黨籍新北市長參選人侯友宜（左），今天前往金山區拜會種植有機香草的青年農夫...
中國國民黨籍新北市長參選人侯友宜（左），今天前往金山區拜會種植有機香草的青年農夫王御庭。他說，年輕在地青農願意回故鄉為土地注入新的生命，應該給予鼓勵與打氣。 聯合報系記者王敏旭／攝影
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侯友宜
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