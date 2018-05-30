金山學童挲草撿福壽螺 支持友善農作

2018-05-30 21:22 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



中角國小學童到萬里區彩田友善農作下田體驗挲草顧田的辛勞，減輕了老農們友善農作卻沒人幫忙除草的壓力。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 為的就是期待八月份可以有豐碩的收成，今（30）日金山中角國小學童到萬里區彩田友善農作下田體驗挲草顧田的辛勞，在孩子的幫忙下，也減輕了老農們友善農作卻沒人幫忙除草的壓力，期待讓孩子透過自己吃的稻米自己種，進而學習珍惜食物，最重要的是也將友善農作的理念永續經營下去。

彩田友善農作常務董事郭慶霖指出，在友善有機成果的背後，是老農們堅持不使用化肥與農藥，徒手除草的辛勤，為了要減輕農友們的負擔，今天彩田友善農作與金山中角國小要來為農友們除稗草及撿拾福壽螺，期待這是一個好的開端，未來會有越來越多的人加入、重視友善農業推廣。

中角國小校長朱聖雯表示，彩田友善農作不但提供校園營養午餐的白米，還有教師提供食農教育教學，台灣以農為本，孩子不忘本要去探究自己的根本，所以今天也來為上個月種下的稻米在抽穗之前挲草，將稗草拔除並且撿起福壽螺，避免讓稻田中的養份被瓜分，確保稻米都能夠擁有足夠的營養。

彩田友善農作自2016年開始在北海岸地區推動友善米契作，至今已經有27甲的農地採用友善種植，不過推動友善耕種本就不容易，還有農業人口老化，老農們越來越沒有體力徒手除草，因此金山中角國小小朋友在上個月種稻插秧後，下田體驗挲草及撿拾福壽螺，藉此減輕老農負擔。