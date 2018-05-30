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黃鐙輝訪植物人 感同身受照顧辛苦

2018-05-30 16:55聯合報 記者王敏旭╱即時報導

創世台東安養院將擴院增設33床，不過目前仍欠缺經費，創世新店院將在6月30日舉辦餐會進行募款，截至目前為止仍4成餐券亟待認助，藝人黃鐙輝、曾子余今特地前往關懷植物人，黃鐙輝也有感而發的說，自己的父親也臥床過，能夠體會每天24小時不間斷的照顧辛勞。

黃鐙輝說，看到家屬不離不棄陪伴在植物人身旁，即使難熬仍不放棄希望，平時自己也教導女兒要珍惜生命，更希望大家有錢出錢、有力出力，一起伸出援手。

曾子余則說，平常都會問自己可以為弱勢做些什麼，其實發揮愛心很簡單，如果在能力許可情況下，只要有需要都可以出來協助與幫忙，有心一切都不是困難。

黃鐙輝、曾子余今與布朗尼幼兒園小朋友，一起到新北市的創世新店院關懷植物人，幼兒園小朋友表演著可愛的舞蹈，園長說，短短一分鐘舞蹈，小朋友準備約一個月，看到需要幫助的朋友，也希望大家發揮愛心，共同參與愛心餐會。

創世新店院指出，台東安養院2014年設置37個床位展開服務，目前滿床仍有位個案等候入住的狀，為了增設33床服務更多偏鄉，將於6月30日在新店彭園餐廳舉辦愛心餐會。

創世新店院說，當天除了黃鐙輝外，還有金曲獎國語歌后艾怡良及台語歌王黃文星參加公益演出，預計開設45桌，所得作為台東擴院經費，每張餐券1千5百元，或多人合捐一桌10人份共1萬5千元，餐券也可轉贈弱勢家庭享用，愛心專線：(02)8667-6515轉19或29。

黃鐙輝、曾子余今與布朗尼幼兒園小朋友，一起到新北市的創世新店院關懷植物人。圖／創...
黃鐙輝、曾子余今與布朗尼幼兒園小朋友，一起到新北市的創世新店院關懷植物人。圖／創世新店院提供
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