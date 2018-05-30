北市攜台電推都更 倉庫變身金融科技中心

2018-05-30 13:39 中央社 台北30日電



台北市副市長林欽榮今天宣布和台電共推的台電中心倉庫公辦都更案正式啟動，他說，基地將設置金融科技育成中心和創新園區、銀髮公宅，其中金管會使用的創新園區，10月可動工。

台北市副市長林欽榮。本報系資料照／彭子豪攝影 分享 facebook

台北市都市更新處舉行「台電中心倉庫（AR-1）及電力修護處公辦都更案正式啟動」記者會，林欽榮、台灣電力公司副總經理林宏遠等人出席。

依都更處資料顯示，台電中心倉庫位在市民大道七段和東新街附近路段，鄰近松山火車站、五分埔商圈，基地旁有南港運動中心，總面積為3.7公頃，屬特定商業區，也是東區門戶入口。

林欽榮表示，去年2月和台電簽訂土地開發合作意向書，歷經一年協商、規劃，今年5月進入都市更新及計畫審議程序。

他說，規劃把鄰近東新街側的台電中心倉庫基地設置包含智慧銀髮公宅、金融科技創新園區，且保留三棟台電歷史古蹟規劃成為藝術表演實驗場域。

林欽榮指出，因基地鄰近忠孝醫院、公園，設置373戶的智慧銀髮公宅，低樓層包含老人照護中心、幼兒園和產發局打造的金融科技創新育成中心。

林欽榮說，金融監督管理委員會日前規劃把金融科技創新園區設在台電中心倉庫，市府也和金管會合作，預定10月先動工整建基地內的金融科技園區地點。

都更處規劃，基地未來採開放場域，前有林蔭大道，公宅低樓層設托兒園和老人照護中心，預定明年中可動工，民國112年完工。

都更處說，該基地過去是台電儲放大型電力器材的中心倉庫，文化局經審議後保留內部三棟建物，並訂為市定古蹟，包含交貨台旁機房（含水池）、N1N2倉庫及C倉庫，整建過程發現內有具歷史價值的鋁製桁架，目前已妥善保存，未來規劃重建並對外展出。