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何博文抨北市擺爛 代管八里污水廠故障多

2018-05-29 20:27中央社 新北29日電

新北市議員何博文今天質詢批評台北市政府擺爛，代管八里污水廠及新莊污水抽水站設備故障多。市長朱立倫答詢時坦承這是既存的問題，該處罰就處罰，但也只能治標。

新北市議員何博文今天在新北市議會市政總質詢時批評台北市政府代管擺爛，不僅八里污水廠逾8成的初沉池刮泥機「故障」，北市府承包商還疑似隱匿事實甚至造假數據，顯示雙北污水處理機制失靈。

何博文還說，同樣是北市府代管的新莊污水抽水站現有共4台抽水機組中，就有1、2、4號抽水機故障，板橋、中永和、新店等區若遇到淹水就容易發生污水倒灌情形。

朱立倫答詢時坦承是既存的問題，該處罰要處罰，該改善要改善，雖已裁罰新台幣1200萬元，但只能治標解決部分問題。

水利局長古沼格也表示，在北市代管下，新北已盡監督責任來提醒更新設備。

水利局也發布新聞稿表示，八里污水處理系統由北市府衛工處操作營運至今逾20年，各項設備陸續損壞或效能不彰，尚可維持處理達目前海洋放流水標準；新莊污水抽水站4號抽水機已於昨天進場吊裝測試，2號抽水機6月初可完成修繕。

水利局強調，為維持後續正常營運，市府盼由代管的台北市政府進行系統汰舊換新及恢復妥善率100%作業，另為使放流水符合未來更嚴格的海洋放流標準，希望提升八里廠為2級處理廠。

八里朱立倫
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