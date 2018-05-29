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台北市午後 下起太陽雨

2018-05-29 17:36聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

台北市下午的一場雷雨，雖然短暫，但稍微緩和了連日來的高溫酷熱，特別的是這場大雨伴隨著耀眼的夕陽。許多路人沒帶雨具，隨手拿身邊的物品擋雨。

許多路人沒帶雨具，隨手拿身邊的物品擋雨。記者林澔一／攝影
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許多路人沒帶雨具，隨手拿身邊的物品擋雨。記者林澔一／攝影
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