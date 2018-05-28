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分屍案發現遺體「少一塊」 黃女兄痛罵：還我妹妹來

議員贈匾 要柯市長「民生第一」

2018-05-28 18:47聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

台北市議會下午進行施政總質詢，議員李慶元詢問市長柯文哲尋求連任的未來施政目標為何？並贈送「民生第一」的書法匾額，要他專心在民生議題上，別被政治議題分心市政。

議員贈送「民生第一」的書法匾額，要市長柯文哲（圖）專心在民生議題上，別被政治議題...
議員贈送「民生第一」的書法匾額，要市長柯文哲（圖）專心在民生議題上，別被政治議題分心市政。記者許正宏／攝影
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議員李慶元（中）贈送「民生第一」的書法匾額，要市長柯文哲（左二）專心在民生議題上...
議員李慶元（中）贈送「民生第一」的書法匾額，要市長柯文哲（左二）專心在民生議題上，別被政治議題分心市政。記者許正宏／攝影
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李慶元柯文哲

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