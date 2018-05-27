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開戰了！ 陳斐娟邀柯文哲妻子上節目對財產說清楚

照顧特教兒 北市教育局評估幼兒園增班

2018-05-27 18:13中央社 台北27日電

台北市長柯文哲今天出席第6屆愛天使園遊會，參觀攤位，並與治療犬互動，他表示，特教幼兒園交給民間做會有實際困難，政府會致力於特教生的學前教育。教育局說，已評估增班。

柯文哲致詞時說，台北市政府努力的重要指標為全力照顧特教孩子、維護其平等教育權利、確保其身心全面發展及增進其參與社會能力，而愛天使園遊會目的是要讓特教孩子可走出戶外，增加自信心與勇氣，提升其熱情與正向積極態度，並藉此讓社會大眾對特教孩子有更多認識、了解與接納。

柯文哲說，政府要做民間不想做、不敢做、不能做的工作，他了解特殊教育在私人幼兒園實施是有困難的，所以由政府扛起來做，已交代教育局長曾燦金清點特教孩子在學前教育的需求量，再決定如何配合增班。

台北市教育局特殊教育科長張政忠下午告訴中央社記者，特教班級分為集中式特教班與資源班，集中式特教班一班只有8位學生、2位老師，目前全北市19所學校辦理，共23班、學生178人。

資源班則是採融入式教育，一個班級有30人，可能其中1、2位是特教幼兒，目前全北市有12所學校辦理，共12班，學生103人。

張政忠說，今年約220位特教生申請鑑定安置，但缺額只有120名，所以有100名特教生無法安置，已進行調查哪些國小附幼有空間可增班，若可行會編列預算，盼明年可增班。

另外，特教幼兒部分會發展遲緩，當到了唸小學一年級年紀時，可能身心成熟度、學習度還沒達到，張政忠說，可申請緩讀，在幼兒園多留1年成長、學習，以銜接小學一年級的教育。

台北市長柯文哲今早出席「愛天使」活動支持特教學生。記者陳靖宜／攝影
台北市長柯文哲今早出席「愛天使」活動支持特教學生。記者陳靖宜／攝影
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幼兒園柯文哲

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