連日高溫新北市熱爆 北市府啟動「冷卻措施」

2018-05-27 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



太平洋高壓近日持續增強，中央氣象局預測資訊，今日（27日）高溫上看36至37度，其中新店區氣溫高達攝氏38度，體感溫度更高達42度，新北市政府今天啟動防熱機制，並呼籲民眾注意自身避熱措施。

新北市朱立倫市長提醒，民眾預防酷熱的天氣，強調避免熱傷害的三要秘訣：「要保持涼爽、要補充水分、要提高警覺」，並留意家中長者與幼兒的狀況，者若發現身體有不適情形，請立即撥打119電話求助。

朱立倫指出，因應中央氣象局所發布的近日高溫預測訊息，今天上午10時啟動市府高溫警戒SOP相關應變措施，進行街道地面灑水、開放公共場所提供休息等重點防範措施。

新北市政府啟動市區街道灑水機制，運用回收處理水進行路面灑水作業以降低市區道路環境溫度（經由道路灑水約可降低10℃），尤其針對路樹遮蔽較少的路段。

北市府也宣導資方提供足夠飲用水予勞工飲用，避免員工持續在高溫環境下工作，並請相關工會宣導預防中暑注意事項；同時呼籲加強對獨居長者、街友進行各項關懷服務，宣導防範高溫措施，並提供避暑地點資訊。衛生局表示，轄內醫院需加強熱傷害患者加強照護，以及長期照顧管理中心個案訪視，加強室內溫度調節及熱傷害衛教宣導。