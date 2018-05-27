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力挺柯文哲 陳佩琪：雖家裡因選舉拮据但我願意花這種錢

柯文哲出席「2018公平貿易生活節」

2018-05-27 14:58聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

台北市長柯文哲下午出席在迪化街永樂廣場舉行的「2018公平貿易生活節」，活動以「啟城公平 從生活開始」為主題，宣導公平貿易理念。

台北市長柯文哲（左）下午出席在迪化街永樂廣場舉行的「2018公平貿易生活節」，參...
台北市長柯文哲（左）下午出席在迪化街永樂廣場舉行的「2018公平貿易生活節」，參觀現場市集攤販。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲（中）下午出席在迪化街永樂廣場舉行的「2018公平貿易生活節」，活...
台北市長柯文哲（中）下午出席在迪化街永樂廣場舉行的「2018公平貿易生活節」，活動以「啟城公平 從生活開始」為主題，宣導公平貿易理念。記者林伯東／攝影
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公平貿易迪化街柯文哲

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