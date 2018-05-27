百合、萱草將盛開 白石湖橘白競豔讓你幸福又忘憂

2018-05-27 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



以冬季產草莓聞名的台北市內湖區白石湖社區，農民在近年開始種植百合花，混合台灣百合與鐵砲百合近日開始綻放，花期將持續到6月。到同心池旁可同時欣賞池中的粉紅重瓣荷花，與池畔百合花與金萱花相呼應，是周末假日遠離塵囂的首選。

北巿府工務局大地處表示，象徵幸福的百合花與忘憂的萱草將進入盛開期，將形成橘與白競豔。同心池周邊目前栽植台灣百合與鐵砲百合等二種品種，兩者皆為台灣特有種，乍看之下十分相似。但鐵砲百合花瓣內外皆為純白色，葉形較寬短，每株會開出10至15朵花。而台灣百合花瓣白色中帶有酒紅色條紋，葉片則比鐵砲百合明顯細小。遊客來此賞花拍照，也順便可以學習辨識這二種百合不同之處。

橘色的萱草又名金針花、忘憂草，為中國傳統的母親花，花期只有短暫的一天，因此又有「一日百合」之稱。初夏花朵盛開之際，在池畔的永結亭中小坐休憩，就可體驗陣陣撲鼻的清新花香。