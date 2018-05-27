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為唐寶寶及他們的母親致敬 善金會辦野餐

2018-05-27 07:26聯合報 記者施鴻基╱即時報導

林阿仁社會福利慈善基金會和唐氏症基金會昨天在新北新莊運動公園合辦「微笑唐心感恩母親」音樂野餐活動，除在溫馨五月天向唐寶寶們的母親致敬，也期盼各界關懷唐寶寶。

昨天依然保持高溫，但許多家庭都參加活動，其中也包括許多唐寶寶的家庭，一邊欣賞公益喧崢樂團音樂演奏，一邊野餐繪畫，彷彿忘了烈日帶來的暑氣。透過繪畫，唐寶寶們描繪出心中母親形象，主辦者張晉婷的兒子也為活動搭建充滿文創氣氛花藝舞台，帶著唐寶寶為媽媽們獻上最真誠的祝福。

林阿仁社會福利慈善基金會執行長張晉婷說，過去她一直關心唐寶寶的情況，希望能夠提供協助，原本活動希望在母親節舉辦，卻租不到場地，只好延到現在。經過長期和唐寶寶家庭接觸，她很能體會主要照顧者的辛苦，更覺得社會要關懷接納，許多人對唐寶寶仍帶異樣眼光，提供的各種機會也不多，可以再加強。

唐氏症基金會董事長林正俠則希望透過活動讓唐寶寶們有多元的學習參與機會，讓更多社會大眾接納唐寶寶，給更多正面肯定與關懷。

新莊運動公園陽光草坪音樂野餐也吸引許多當地民眾跟著在樹蔭下席地而坐，和家人一起欣賞音樂，親近大自然，現場也安排親子互動及闖關遊戲、體驗活動，讓大家手作杯子蛋糕，唐寶寶庇護員工擔任「小老師」指導，帶著自己的作品野餐或回家和親友分享。

林阿仁社福慈善基金會執行長張晉婷（左上）和小朋友們聊天、玩耍。記者施鴻基／攝影
林阿仁社福慈善基金會執行長張晉婷（左上）和小朋友們聊天、玩耍。記者施鴻基／攝影
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民眾在樹蔭下野餐、繪畫。記者施鴻基／攝影
民眾在樹蔭下野餐、繪畫。記者施鴻基／攝影
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林阿仁社福慈善基金會執行長張晉婷（左上）和小朋友們聊天、玩耍。記者施鴻基／攝影
林阿仁社福慈善基金會執行長張晉婷（左上）和小朋友們聊天、玩耍。記者施鴻基／攝影
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樂團在樹下演奏，讓野餐有不同氣氛。記者施鴻基／攝影
樂團在樹下演奏，讓野餐有不同氣氛。記者施鴻基／攝影
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唐寶寶野餐唐氏症

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