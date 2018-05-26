新北創客冒險樂園！朱立倫握方向盤開電車笑呵呵

2018-05-26 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市板橋板橋435藝文特區今天舉行「魅力滑車競賽」，38台師生手作滑車更一同競賽，雖然氣溫炎熱，卻不減人潮，現場歡笑聲不斷，今年也首創花車遊行活動、最佳人氣競賽及滑行接力計時競賽三大項目。新北市長朱立倫表示，創客的精神就是讓學生能從做中學，發揮自己的想像跟創意，自己動手創作是一件開心的事情。

活動一開始，朱立倫先是體驗操控安康高中的「小漾EX-發球機器人」打九宮格，接著在小漾釣魚場「釣魚」，還笑說「這根本可以去夜市擺攤玩了！」以及在蘆洲國中的小漾祈福繪馬架寫下期許，最後朱立倫乘坐上屈尺國小的小漾兜風電車，一邊握緊方向盤開往競賽會場，一邊向圍觀民眾們揮手打招呼。

朱立倫表示，不管是將作品變成一個機器人或生活、智慧用品，也許將來有一天創作出來的東西，會變成真正的商品；許多發明家、創業者都是從創客開始，這幾年努力推動創客教育，就是希望讓孩子建構新的想法。

新北市教育局表示，「最佳人氣競賽」除了上傳滑車製作影片到「2018新北創客月」臉書粉絲專頁按讚人氣票選外，上午也進行現場人氣票選，由民眾與參賽師生隊伍共同票選心目中最有創意的滑車，而育德國小的獨角仙、五股國小的竹筍等滑車外觀設計，充滿學校特色。

德音國小校長沈玉芬表示，參賽的師生都一致認為車子自己組裝、設計，更符合新北創客精神，一開始畫草圖很簡單，實際動手後必須考量到結構的穩定和力學，讓師生傷透腦筋，卻也成就感十足。