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姚立明無法任總幹事？ 姚文智：外界別講風涼話

2018-05-26 14:46聯合報 記者翁浩然╱即時報導

曾任台北市長柯文哲競選總部總幹事的姚立明，先前表態願意幫立委姚文智參選台北市長，並擔任競選總幹事，如今卻傳出因健康考量無法出任；對此，姚文智今天到內湖區壹電視出席政見發表會受訪強調，姚立明不能當總幹事也會繼續協助他，「姚姚配」的合作不變。

姚文智表示，姚立明這一、兩個月都有跟他討論身體狀況，且還是會支持協助他、參與他的選舉；未來能否擔任競選總幹事，確實會視身體狀況而定，但「姚姚配」的合作是確定的，會繼續打完選戰。

姚文智還說，「大家互信基礎不要這麼低啦」，姚立明的身體狀況大家也都知道，別講一些風涼話或無端的揣測，那些都不好。

立委姚文智今天到內湖區壹電視出席政見發表會受訪強調，姚立明不能當他的總幹事也會繼...
立委姚文智今天到內湖區壹電視出席政見發表會受訪強調，姚立明不能當他的總幹事也會繼續協助他，「姚姚配」的合作不變。記者翁浩然／攝影
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姚文智姚立明

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