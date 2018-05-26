姚立明無法任總幹事？ 姚文智：外界別講風涼話

2018-05-26 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



曾任台北市長柯文哲競選總部總幹事的姚立明，先前表態願意幫立委姚文智參選台北市長，並擔任競選總幹事，如今卻傳出因健康考量無法出任；對此，姚文智今天到內湖區壹電視出席政見發表會受訪強調，姚立明不能當總幹事也會繼續協助他，「姚姚配」的合作不變。

姚文智表示，姚立明這一、兩個月都有跟他討論身體狀況，且還是會支持協助他、參與他的選舉；未來能否擔任競選總幹事，確實會視身體狀況而定，但「姚姚配」的合作是確定的，會繼續打完選戰。