8000人路跑 北市明凌晨至中午主幹道交管

2018-05-26 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



配合明天（27日）於凱達格蘭大道（凱道）的「2018 Ladys Running」路跑活動，台北市警方從27日凌晨0時到中午12時將於凱道、仁愛路、金山南路及新生高架等多處路跑賽事行經的道路區段啟動封路管制，禁止車輛通行。北市公車屆時有46條路線受影響，如遇上管制將需改道、取消部分停靠站點。

交通警察大隊表示，路跑活動參加人數約8000人，主舞台設於總統府前凱道，參賽者將在清晨6時後陸續從凱道起跑，行經景福門圓環路口、仁愛路後，往北轉入金山南路、新生高架，並於新生高架鄰近通河街口折返原路線回凱道，預計早上10時活動結束。

配合活動，27日凌晨0時到中午12時，凱道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）將管制全線車道；凱道（公園路至中山南路）則從凌晨4時至中午12時管制東西雙向各5車道；新生高架道路則從凌晨4時30分到早上8時管制雙向全線各出入口匝道。

仁愛路部分，中山南路至金山南路區段從凌晨5時到早上8時管制中央2線快車道及2線公車專用道，金山南路至林森南路區段則從清晨6時30分到早上7時管制北側慢車道。

凌晨5時50分起管制的路段有公園路（襄陽路至貴陽街）雙向車道，但清晨6時40分到早上8時則視路跑參賽者通過情況彈性管制；金山南路（仁愛路至濟南路）則管制往北內側2線車道及往南全線車道到早上8時止。