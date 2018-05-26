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馬英九人氣飆 三重掃街婆媽爭相拍照

2018-05-26 11:37聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

前總統馬英九今天上午陪同新北市議員參選人王威元到三重區大同南路市場拜票，人氣沸騰，婆婆媽媽爭相他拍照。

「支持馬總統、票投王威元」一路口號不斷，到市場買菜的婆婆媽媽爭相和馬前總統握手、合照， 馬前總統也是來者不拒，他也不忘替參選人拜票，市場掃街就花了一個鐘頭，人聲鼎沸。

前總統馬英九上午陪同新北市議員參選人王威元到三重市場拜票，人氣沸騰。記者陳珮琦/...
前總統馬英九上午陪同新北市議員參選人王威元到三重市場拜票，人氣沸騰。記者陳珮琦/攝影
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前總統馬英九上午陪同新北市議員參選人王威元到三重市場拜票，人氣沸騰。記者陳珮琦/...
前總統馬英九上午陪同新北市議員參選人王威元到三重市場拜票，人氣沸騰。記者陳珮琦/攝影
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前總統馬英九上午陪同新北市議員參選人王威元到三重市場拜票，人氣沸騰。記者陳珮琦/...
前總統馬英九上午陪同新北市議員參選人王威元到三重市場拜票，人氣沸騰。記者陳珮琦/攝影
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婆婆馬英九

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