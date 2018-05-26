馬英九人氣飆 三重掃街婆媽爭相拍照

2018-05-26 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



前總統馬英九今天上午陪同新北市議員參選人王威元到三重區大同南路市場拜票，人氣沸騰，婆婆媽媽爭相他拍照。