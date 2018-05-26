躺草地看歐冠盃 北市府前13時全線封閉

2018-05-26 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市府前市府路今天下午1時起將全線封閉，27日中午12時才解除管制。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

今年歐洲足球冠軍盃總決賽將於27日凌晨2時45分登場，飲料業者配合賽事於北市府前申請市府路、新仁愛路路權，舉辦「城市星綠地」活動並轉播賽事；市府前市府路今天下午1時起也將全線封閉，明天中午12時才解除管制。

配合轉播歐冠盃活動舞台搭建，市府前市府路已封閉鄰近市府大樓的車道，警方也調撥剩餘南向車道維持南北向車流通行。另外，配合「2018直播電競勁在八德」活動，八德路一段（金山北路到新生南路）今明兩天也封路禁止車輛通行，但東西或南北向車流仍可利用周邊主幹道通行。

交通警察大隊表示，新仁愛路（逸仙路到市府路區段）昨晚提前於9時就封閉，今天下午1時起，市府路（松壽路到松高路區段）全線車道也將封閉，市府前整個T型路口區段將禁止車輛進入，預計明天中午12時才解除管制。

警方預估管制期間周邊人潮車流將增加，將機動派員巡視、疏導，同時加強違規停車車輛取締、拖吊；屆時有南北向通行需求的民眾車輛，可改走松智路等替代道路。

公運處則指出，今天下午1時，市府前市府路全線封閉後，21條行經市府前的公車路線必須改道、取消停靠站點。至於八德路一段（金山北路到新生南路）封路2天則有4條公車路線受影響。